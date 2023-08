Entradas de Universitario: precio y venta del ‘Pack Crema’ para Liga 1 y final de Liga femenina

Precios de entradas del Pack Crema para la Liga 1 y Liga Femenina.

Universitario de Deportes se encuentra peleando por el título tanto en la Liga 1 como en la Liga femenina 2023. En las próximas semanas, los ‘cremas’ disputarán partidos claves para la consecución de sus objetivos. En el certamen de varones vienen luchando por el primer lugar del Torneo Clausura y se encuentran a tres puntos del líder Sporting Cristal, mientras que en el fútbol de mujeres están clasificados a la final en la que enfrentarán a Alianza Lima por el título nacional.

Para afrontar los dos campeonatos con mayor motivación, el equipo ‘merengue’ necesitará del apoyo de toda su hinchada, y para incentivar a sus aficionados a apoyarlos, publicaron una promoción llamada ‘Pack Crema’, la cual servirá para el partido de vuelta de la final femenina contra las ‘blanquiazules’ del próximo sábado 2 de setiembre a las 18:00 horas, y el duelo con Deportivo Municipal del domingo 10 a las 19:00 horas por la fecha 12 del Torneo Clausura. Ambos cotejos se llevarán a cabo en el Estadio Monumental.

El paquete solo puede comprarse mediante la plataforma web de Ticketmaster y es posible comprar un máximo de dos boletos por persona. La venta iniciará el próximo viernes 1 de setiembre a las 13:00 horas. Además, quienes cuenten con la membresía Socio Adherente tienen una oferta adicional de 2x1 para oriente, mientras que los que tengan Socio Crema, lo tienen para todas las tribunas.

Adquirir las entradas en conjunto implicará un desembolso menor al que se realizaría si se compran por separado. También servirá para seguir promocionando el fútbol femenino y conseguir que más simpatizantes del balompié tradicional masculino se interesen por el equipo de mujeres. Los precios son los siguientes:

Precios del Pack Crema

- Norte: (Pack Crema: S/. 17.00 soles | Liga Femenina: S/. 5.00 soles | Liga 1: S/. 15.00 soles)

- Oriente: (Pack Crema: S/. 60.00 soles | Liga Femenina: S/. 8.00 soles | Liga 1: S/. 57.00 soles)

- Occidente: (Pack Crema: S/. 80.00 soles | Liga Femenina: S/. 10.00 soles | Liga 1: S/. 77.00 soles)

- Sur: (Pack Crema: S/. 17.00 soles | Liga 1: S/. 15.00 soles)

- Butacas: (Pack Crema: S/. 180.00 soles | Liga Femenina: S/. 50.00 soles | Liga 1: S/. 150.00 soles)

- Experiencia crema: (Liga Femenina: S/. 120.00 soles | Liga 1: S/. 350.00 soles)

La actualidad de Universitario masculino

El equipo de Jorge Fossati tiene la obligación de ganar el Torneo Clausura o conseguir un puesto entre los dos primeros del Acumulado, para poder acceder a los play off de definición del título. La última semana no fue la mejor para los ‘merengues’, ya que perdieron 2-0 con ADT en Tarma y empataron 1-1 con Deportivo Garcilaso en el Monumental, por lo que, no solo perdieron la punta, sino que se alejaron a tres unidades del líder Sporting Cristal. Cabe señalar que, antes de enfrentar a la ‘academia’ se verán las caras con Atlético Grau, el domingo 27 de agosto a las 13:00 horas.

En los últimos días el ambiente en el cuadro de Odriozola no fue el mejor, pues se difundieron videos de hinchas increpando a futbolista como Emanuel Herrera o discutiendo con dirigentes como el asesor legal, Adrian Gilabert.

Universitario empató 1-1 ante Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023

La actualidad de Universitario femenino

El presente del equipo femenino de Universitario de Deportes es muy diferente del masculino, ya que clasificaron a la final de forma inapelable, ganando todos sus partidos en la fase regular y perdiendo solo uno en las liguillas, aunque esta única derrota fue una dolorosa goleada 4-1 ante Alianza Lima.

En semifinales, las dirigidas por John Tierradentro se impusieron con mucha contundencia contra Sporting Cristal, al que golearon 4-1 en La Florida y 3-0 en el Estadio Monumental, consiguiendo un global de 7-1.