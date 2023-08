Presidente del Poder Judicial aclara que nunca dijo que se aplique el plan Bukele en Perú

Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial hace un llamado a las autoridades.

Las declaraciones del Presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, llamaron mucho la atención de diversas figuras políticas, luego que dejara a entrever la posibilidad de que en Perú se pueda instaurar el plan Bukele para combatir los altos índices de criminalidad.

“Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”, afirmó Arévalo Vela durante la inauguración del Segundo Congreso Internacional de Flagrancia.

Sin embargo, esta mañana el titular de la Corte Superior de Justicia, declaró que “nunca” dijo que se aplicara la estrategia que viene realizando el presidente salvadoreño, Nayib Bukele en nuestro país, ya que cada nación tiene sus propias realidades.

“Nunca he dicho que se aplique el plan Bukele al Perú, lo que he dicho es que las experiencias extranjeras se pueden tomar para adecuarse a la realidad, recibir la información. No solo se ha escuchado el tema de El Salvador, hemos tenido el Congreso de Flagrancia y vinieron especialistas de distintos países que nos dieron ideas, nos contaron sus realidades”, declaró para la radio Exitosa.

“Nunca se ha dicho el plan Bukele por dos sencillas razones: son realidades distintas y porque además tenemos firmes principios democráticos. El plan Bukele no es adecuado en términos de democracia para nuestro país”, agregó.

Funcionario expresó un breve pronunciamiento a puertas del 28 de julio. | Poder Judicial

En otro momento, Arévalo afirmó que cualquier estrategia de seguridad ciudadana debe incluir el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP), para que esta institución cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo su labor de manera efectiva. Esto lo mencionó por el plan de crear a la Policía de Orden y Seguridad.

“Un plan de seguridad debe contemplar el empoderamiento de la Policía Nacional del Perú, no para que cometa atropellos, sino garantizar que un policía en un acto de servicio, en un operativo, al hacer uso de su arma, no sea objeto de una medida de privación de libertad”, indicó.

Alcaldes a favor a Plan Bukele

A raíz de estas declaraciones, se conoció que el alcalde del distrito de Los Olivos, Felipe Castillo, es uno de los que busca que se aplique el ‘Plan Bukele’ en la jurisdicción debido a los altos índices de criminalidad y homicidio registrados.

“El viaje lo hicimos hace tres meses más que nada para poder visitar in situ esta experiencia exitosa del ‘Plan Bukele’ y qué podíamos rescatar de ese plan para poder replicarlo en nuestro país y en Los Olivos”, detalló.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en una fotografía de archivo. EFE/Rodrigo Sura

“Sí se podría aplicar en el país y consiste justamente en hacer participar en esta estrategia de seguridad ciudadana a los tres elementos de seguridad ciudadana: Policía Nacional, Serenazgo y Fuerzas Armadas. Pero para eso tenemos que declarar un estado de emergencia, un régimen de excepción”, explicó.

Los burgomaestres del Callao, Pedro Spadaro; y San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, también tuvieron la oportunidad de viajar a El Salvador y se reunieron con sus autoridades para conocer detalles sobre esta estrategia en la lucha contra la criminalidad.

“Salvador hoy es un ejemplo para el mundo y por supuesto para los peruanos y además los chalacos”, se le escuchó decir a Spadaro en una reunión organizada en el país centroamericano.

“Al llegar a El Salvador conversaba con el alcalde Spadaro. Nos hemos quedado chicos, nos hemos quedado pequeños al ver las grandes experiencias que ustedes han venido realizando”, declaró Hernán Sifuentes.