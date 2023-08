Percy Olivares y el consejo de un campeón del Mundo con Argentina que le cambió la vida como futbolista profesional

Percy Olivares recordó el consejo que le dijo Jorge Valdano, excampeón del mundo con Argentina.

El futbolista que llega a Primera División pasa por diversas etapas en su formación que le otorgan fundamentos para codearse con otros de más experiencia. El talento es el que marca la diferencia, aunque en estos tiempos, eso ya no es suficiente. Esto debido a que existen más campos que influyen en su desempeño. En Perú, Percy Olivares confesó que recibió un sabio consejo de parte de un entrenador que fue campeón del Mundo con Argentina como jugador y que le cambió la carrera.

Se trata de Jorge Valdano, quien junto a Diego Armando Maradona, alzó el máximo título de selecciones en el Mundial de México 1986. “Fue quien me hizo creer todo lo que otros trataron de hacerme ver en el fútbol. Me las dijo de una forma tan pulcra y en los momentos precisos, me cambió el chip del futbolista de barrio al profesional, con él aprendí eso”, comentó en una entrevista para el diario Depor, dando a entender que fue uno de los técnicos que más le marcó.

Asimismo, mencionó a Miguel Company como el otro DT que le ayudó a crecer. “Company era un atrevido. Me hizo debutar con 16 años en Sporting Cristal contra la lógica del fútbol peruano. Fue en el entretiempo que Purizaga y César Adriazola se pelearon, el ‘Loco’ Company me dijo que me cambie, debuté e hice gol contra CNI”, dijo.

Jorge Valdano jugó con Diego Armando Maradona en la selección argentina que salió campeona del mundo en 1986. (Getty Images)

¿Cómo Percy Olivares conoció a Jorge Valdano?

Esto sucedió en la temporada 1993/1994, cuando Percy Olivares pasó de Sporting Cristal a CD Tenerife de la Primera División de España. En aquella ocasión, el equipo acabó en la décima posición del certamen ‘ibérico’, sin poder clasificar a algún torneo continental.

De todos modos, el peruano supo aprender de las enseñanzas de Jorge Valdano, quien también hizo carrera como entrenador en Valencia, Real Madrid, Las Palmas y Real Zaragoza. De hecho, obtuvo dos ligas de España con los ‘blancos’, además de una Copa de la Liga y dos Copas de la UEFA.

Percy Olivares y Jorge Valdano coincidieron en CD Tenerife de España.

Jorge Valdano, en la actualidad, ejerce como comentarista, aunque también brinda conferencias de fútbol por su vasta experiencia y conocimientos de este deporte en la alta competencia.

Experiencia en el Viejo Continente

Por otro lado, Percy Olivares recordó la vez que pudo jugar contra Zinedine Zidane cuando defendían las camisetas de Panathinaikos de Grecia y Juventus de Italia, respectivamente. “A mí me tocó bailar en una fiesta del fútbol entre grandes. Tengo la anécdota con Zidane, así como con varios, pero con él fue especial, ya que lo admiraba. Encima me firmó la camiseta, eso fue la cereza al pastel. Es la única camiseta que tengo”, declaró.

La oportunidad de haber jugado en la Champions League le dio un giro a su trayectoria como futbolista. En esa línea, el ‘Zancudo’ recordó cuando pudo desenvolverse en dicho club griego ante los mejores jugadores de Europa. “Fui a Grecia con un poco de desgano, pero cuando llegué me encontré con un recibimiento especial. Terminé jugando Champions League, Copa UEFA, no tenía mucha conciencia lo que estaba jugando. Hasta ahora hablo en griego, aprendí bien. En el Paok jugué con el ‘Tren’ Valencia, un gran jugador”, precisó.

Goles y resumen de la caída del conjunto griego de Percy Olivares ante el elenco de Zinedine Zidane. (Video: djfloro)

De otro lado, el lateral peruano se mostró sorprendido por la carrera que hizo. “Yo no tenía idea de que iba a jugar en tantos clubes, el hecho de no haber tenido representante me permitió jugar en muchos países, y estar en la selección, también. Fueron países mundialistas como Alemania, Brasil, Argentina, México, eso le dio un poco de peso a mi carrera. Me fui adaptando a las cosas, no hubo un plan. El hecho de jugar todo el tiempo en la selección y con mi carta en la mano me facilitó”, sostuvo.