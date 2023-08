Ministro de Defensa no cree que hagan falta “medidas extremas” como las de Bukele para combatir la inseguridad

El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, consideró este jueves que “medidas radicales” para el combate contra la criminalidad similares a las que se aplican en El Salvador, por su presidente, Nayib Bukele, no son necesarias y más bien mostró su respaldo a las medidas que propone el gobierno de Dina Boluarte en materias de seguridad, como el aumento de efectivos, a través de la creación de la Policía del Orden.

“Dentro de la estrategia que está llevando el ministerio del Interior está el incremento de efectivos a través de la creación de la Policía de Seguridad Ciudadana o de Control del Orden Interno”, declaró a la prensa desde Trujillo, donde se reúne con autoridades regionales y locales para hablar sobre los riesgos en la ciudad ante la llegada del fenómeno de El Niño.

Aseguró que de lo que está adoleciendo la Policía, “para poder proteger a nuestra población” son efectivos.

“Esta acción que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros nos garantiza en el más breve plazo tener seis mil policías más”, indicó.

“Con una preparación de seis u ocho meses podemos tener un buen policía que nos ayude en nuestra comunidad a poder protegerla”, añadió.

El Ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta - créditos Agencia Andina

Sobre el ‘Plan Bukele’

En cuanto a la aplicación del ‘Plan Bukele’ en el Perú opinó que se trata de modelos distintos aplicados a condiciones distintas y reafirmó que el gobierno peruano tiene su propio modelo para combatir la delincuencia, entre las que destacó el control de la población migratoria

“Existen modelos en todas partes del mundo: un modelo de Nueva York, un modelo de El Salvador, otros modelos de otros países (...) En virtud a ello uno analiza. estudia y ve. Lo que sí se tienen que aplicar de manera rápida y urgente es cómo se va administrar la población migratoria, que en una parte de ella vienen afectando la seguridad ciudadana”, dijo y resaltó que es necesario que el Congreso apruebe las facultades legislativas en materia de seguridad.

“Se están llevando a cabo todos los esfuerzos, no para atentar con los derechos humanos, sino para proteger a nuestra población”, refirió.

Al ser consultado por si hacen falta “medidas extremas” en el país para combatir la inseguridad, el titular de la cartera de Defensa respondió tajantemente: “Por supuesto que no. Creo que lo que nosotros debemos hacer en este momento es cambiar las normas, poder incrementar la cantidad de efectivos y reorientar la estrategia de seguridad ciudadana, tal como lo viene llevando a cabo el Ministerio del Interior”.

¿'Plan Bukele’ en Perú?

Cabe indicar que, a inicios de la semana, frente a este panorama adverso de delincuencia, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, planteó una posible solución que gira en torno a la aplicación de un modelo extranjero, con ciertas modificaciones.

Aunque el titular del PJ no mencionó la estrategia que implementó el presidente de El Salvador, todo parecería apuntar hacia el régimen de excepción. (Composición Infobae Perú)

“Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”, dijo Arévalo Vela durante la inauguración del Segundo Congreso Internacional de Flagrancia.

Sin embargo, la mañana del jueves, el titular de la Corte Superior de Justicia, declaró que “nunca” dijo que se aplicará la estrategia que viene realizando el presidente salvadoreño, Nayid Bukele en nuestro país, ya que cada nación tiene sus propias realidades.

“Nunca he dicho que se aplique el plan Bukele al Perú, lo que he dicho es que las experiencias extranjeras se pueden tomar para adecuarse a la realidad, recibir la información. No solo se ha escuchado el tema de El Salvador, hemos tenido el Congreso de Flagrancia y vinieron especialistas de distintos países que nos dieron ideas, nos contaron sus realidades”, indicó para la radio Exitosa.