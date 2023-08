Mark Vito vive al máximo su etapa como influencer: qué piensa su hija mayor al respecto

Mark Vito ha ganado una gran cantidad de seguidores en Tiktok. (Foto: Composición e Instagram)

Hace unos meses, Mark Vito se volvió viral en la red social TikTok por su increíble cambio físico. Desde que anunció su separación de Keiko Fujimori, el ex empresario estadounidense se alejó de las cámaras y de la política, espacio en el que siempre estuvo involucrado.

Sin embargo, desde que mostró su nueva faceta, no ha dejado de crecer en las redes sociales, especialmente porque empezó a colaborar con diferentes personajes de la farándula peruana, siendo el primero Fabio Agostini.

A partir de ese momento, Mark Vito aceptó todo tipo de colaboraciones, lo que ocasionó que empiece a crecer entre el público joven y muchos olviden sobre su paso por la política, pues es algo de lo que él ya no habla desde que incursionó en TikTok.

Mark Vito tiene impedimento de salida del Perú.

El extranjero hasta el momento tiene más de 500 mil seguidores, lo que ha provocado que varias marcas muestren interés en él y lo contraten para que promocione sus productos en su cuenta personal.

Debido a la edad que tiene, además de que su exesposa es una figura importante en la política peruana, muchos le empezaron a consultar sobre lo que opina ella, o también sobre su hija Kyara Villanella, quien a una corta edad acumula más de un millón de fans.

En una entrevista con El Popular, el estadounidense reveló lo que le dijo su primogénita sobre el contenido de sus videos, además de su incursión en el mundo digital. De acuerdo al deportista, su hija le dio su total respaldo, incluso se animó a darle varios consejos.

Mark Vito probando los platos de los competidores. (Captura)

“Kyara es una tiktoker con más de un millón de seguidores. Entonces entiende cómo funcionan las redes sociales. Yo cuento con todo su apoyo”, comentó. En ese sentido, detalló las recomendaciones que le dio, como la falla en el audio durante las grabaciones.

De otro lado, Mark Vito se refirió a su exesposa Keiko Fujimori, quien también tiene su cuenta de Tiktok, pero se encuentra enfocado en otro tipo de contenido, uno totalmente diferente a lo que él se encuentra haciendo en estos momentos. “Keiko tiene su propia cuenta de TikTok y está más enfocado en temas motivacionales y políticos”, añadió.

El extranjero indicó que con su expareja trabajan por separado, por lo que no hay algún tipo de asesoramiento. “Con mi ex, Keiko, estamos trabajando de manera independiente, entonces no hay asesoramiento todavía por ninguno de los lados”, sentenció.

Mark Vito y su interés romántico

Desde hace un tiempo Mark Vito se encuentra soltero, lo que ha provocado que tenga diferentes intereses amorosos. Primero fue la exvedette Deysi Araujo, de quien dijo que le parecía una mujer hermosa; sin embargo, a los pocos días fue captado bailando en diferentes discotecas con la tiktoker Camila Alvarado.

No obstante, cuando todos pensaban que el extranjero estaba realmente interesado en esta joven, se presentó en un segmento del programa ‘Mande quien mande’ para expresarle su amor a otra mujer, esta vez sería a la venezolana Daniela Castellano, una modelo de 20 años que fue la protagonista del reciente videoclip que publicó Armonía 10.