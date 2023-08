Luciana Fuster sufrió aparatosa caída en ‘Esto es Guerra’ y causó preocupación entre sus fans. | Amor y Fuego.

‘Esto es Guerra’ suma un nuevo accidente laboral. En esta ocasión, Luciana Fuster sufrió una fuerte caída mientras era parte de una las competencias del reality. La modelo y reina de belleza tuvo que ser atendida por los paramédicos del programa.

Este lamentable hecho sucedió cuando realizaban un juego que consistía en tirarle una torta en la cara al competidor que respondiera mal una pregunta. La Miss Grand Perú 2023 perdió ante Flor Ortola y tuvo que recibir el castigo.

Luego de poner su rostro para recibir el castigo que se le impuso, al momento de bajar de la superficie en la que se encontraba, la pareja de Patricio Parodi tuvo un resbalón con la crema de chantilly que estaba en el suelo y su rostro casi choca con el piso.

Luciana Fuster es atendida por los paramédicos del canal. (Foto: Captura de TV)

Al darse cuenta de lo sucedido, sus compañeros corrieron a auxiliarla, pues ella mostraba signos de sentir mucho dolor, incluso se quedó sentada en el piso con la mirada hacia abajo, en clara referencia a que algo no andaba bien.

Por su parte, Johanna San Miguel pidió que la competencia no se detenga; sin embargo, llamó a los paramédicos para que acudan a socorrer a Luciana Fuster. Además, Patricio Parodi estuvo al lado de ella en todo momento, mostrando su preocupación por lo sucedido.

Tras terminar el programa y ante las preguntas de sus seguidores, la reina de belleza decidió pronunciarse en sus redes sociales, indicando que quedó un poco adolorida en la rodilla, pero que no fue nada grave, por lo que se estaba dirigiendo a un evento en ese momento.

Luciana Fuster y Patricio Parodi tienen opiniones distintas acerca de perdonar una infidelidad | Capturas: Esto Es Guerra - Instagram

“Gracias a todos los que me están preguntando si estoy bien después de la caída que tuve en el programa. La verdad es que, un poco adolorida, me golpeé y bueno se me van a hacer unos moretones en la rodilla, nada grave”, comentó.

Conductores de ‘Amor y Fuego’ opinan

Para Rodrigo González y Gigi Mitre, es muy peligroso que Luciana Fuster vaya a trabajar a ‘Esto es Guerra’, especialmente porque se ha evidenciado que hace unos días se sometió a un implante de mamas, una operación que si bien no es complicada, puede traerle consecuencias si no se cuida.

“La caída no fue tan fuerte, pero igual, ¿una recién operada caerse? Eso le pasa por no hacer descanso. Claro que ella es grande y decide, pero el programa sabe que recién se ha operado y es peligroso. Cualquier operación es de cuidado, no porque sea estética, no pasa nada. Para mí era para que descanse una semana”, comentó.

Luciana Fuster representará al Perú en el Miss Grand Internacional.

Por su parte, el conductor de ‘Amor y Fuego’ dijo que lo mejor que puede hacer la producción del programa es mandar a Luciana Fuster de vacaciones. Además, él le recomendó descansar y hacer caso omiso a las críticas que pueda recibir por haberse hecho esta operación.

“Yo que la producción la mando de vacaciones. Los mejor es que no vayas a trabajar, tienes que recuperarte. Quien mucho abarca, luego aprieta, que tenga cuidado”, añadió el popular ‘Peluchín’.