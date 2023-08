Janet Barboza y Ethel Pozo elogian a Nicola Porcella luego de que él no declaró a los medios peruanos: “Siempre le hicimos barra”

Janet Barboza y Ethel Pozo elogian a Nicola Porcella luego de que él no quiso declarar a los medios peruanos. América TV.

Janet Barboza y Ethel Pozo no dudaron en elogiar el éxito que está teniendo Nicola Porcella en México, tras quedar en segundo lugar en ‘La Casa de Los Famosos México’ y ganarse el cariño de todos los mexicanos.

Como se recuerda, una de las primeras en criticarlo fue Janet Barboza, cuando el excapitán de las cobras estuvo metido en diversos escándalos mediáticos, relacionados con su expareja Angie Arizaga y a las fiestas que realizaba en su departamento, causando molestias en sus vecinos.

Inclusive, al llegar al Perú, Nicola Porcella tomó la decisión de no declarar para ningún medio peruano debido a que señala que los programas de televisión no fueron objetivos en emitir el avance que estaba mostrando en el reality mexicano.

En la edición del jueves 24 de agosto, las conductoras de América Hoy resaltaron el apoyo que está recibiendo Nicola Porcella en la industria mexicana. Por su lado, Janet Barboza calificó como una ‘estrella de rock, John Lenon a Nicola’ por el impacto que está teniendo en el país azteca.

“Lo que ha pasado con Nicola es un acontecimiento, como si llegara una estrella del rock, John Lenon, quien sea que está en vida, etc. Lo que ha logrado Nicola Porcella es lo que logra una estrella de fama mundial, un ídolo. Ha sido impresionante, ni siquiera le han dejado pagar el peaje”, dijo.

De inmediato, su compañero Edson Dávila comentó que de repente su opinión sobre Nicola habría cambiado a raíz de las críticas de parte de Las Nicolitas y el Ejército Porcella, que son los grupos de fans que hay en el país azteca y que en todo momento apoyaron al peruano en el reality de convivencia.

“Un ratito, señora Janet, ha cambiado su versión, a raíz de las entrevistas, no es así. Ahora quiere acomodar después de que las Nicolitas casi le bajan la cuenta”, le recordó el popular ‘Giselo’.

Janet Barboza afirmó que es una presentadora totalmente objetiva en sus declaraciones y cuando tiene que criticar a alguna figura de la farándula peruana lo hace sin ninguna restricción.

“No soy comodín, ni doble cara, ni me acomodo, si tengo que dar una opinión que a alguien no le gusta me interesa dos rabanitos. Cuando alguien dice la verdad y es objetivo, no tiene que temerle a nada. ¿Nicola la rompe en México? Por supuesto”, mencionó.

Por su lado, Ethel Pozo resaltó que en su programa ‘América Hoy’ siempre apoyaron a Nicola Porcella cuando estuvo participando en ‘La Casa de los Famosos’ porque entrevistaron en vivo a su mamá Fiorella y a Francesca Lazo, madre de su hijo.

“Nicola, recuérdale a todas las fans mexicanas que en este programa estuvo la mamá de su hijo, su mamá y estuvimos haciéndole barra siempre”, dijo la hija de Gisela Valcárcel antes de presentar un video de como fue el recibimiento del exfutbolista en México.

Nicola Porcella indicó que lo llamaron programas que en un momento lo vetaron

Nicola Porcella se unió a Wendy Guevara y Emilio Osorio en una entrevista para reflexionar sobre sus vivencias y el éxito obtenido después de su salida de ‘La Casa de los Famosos’. En dicha charla en el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, Porcella, reflexionó sobre las personas que han aparecido como ‘amigos supuestos’ tras haber adquirido popularidad en México.

Porcella se mostró consternado al relatar cómo muchas personas se han vuelto a poner en contacto con él después de un largo tiempo, lo que lo sorprendió mucho considerando que algunos previamente “le cerraron las puertas” en su momento más difícil.

“Gente que yo tenía ni idea que me pudieran volver a hablar. Gente que ya había desaparecido de mi radar y ahora felicitándome, me llaman de donde me cerraron las puertas y dicen ‘Él siempre tuvo las puertas abiertas acá’ y yo dije, pero sí me botaron. Te lo juro”, fue el comentario del exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

Como se sabe, durante su permanencia en Perú, Nicola Porcella sorprendió a su madre por su cumpleaños, estuvo con su hijo Adriano, visitó la radioemisora que fue su último trabajo en Lima y no declaró para ningún espacio televisivo de espectáculos, excepto Amor y Fuego. Finalmente, tuvo una reunión con los que considera sus verdaderos amigos, Rafael Cardozo y Facundo González.