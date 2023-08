Emilia Paz, la arequipeña que destaca en Google y aboga por mayor inclusión de mujeres en el mundo tecnológico

Emilia Paz, la destacada ingeniera oriunda de Arequipa, que a sus 26 años ya forma parte de Google, la prestigiosa empresa tecnológica mundial. Foto: Andina.

Google se destaca como una de las empresas más prestigiosas y ampliamente reconocidas a nivel mundial. Por este motivo, numerosos jóvenes anhelan la oportunidad de trabajar en esta prominente organización tecnológica. Emilia Paz se erige como un ejemplo palpable de esta aspiración. Originaria de Arequipa, esta joven ingeniera demostró que la perseverancia y la pasión son elementos cruciales para abrir las puertas hacia grandes oportunidades.

A la edad de 26 años, la peruana ya trabaja como ingeniera de sistemas en Google, sueño que persiguió con determinación desde que culminó sus estudios secundarios. Su historia se suma a la de 200 peruanos que han labrado su camino en el epicentro de la tecnología: Silicon Valley. Muchos de ellos se reunirán en la primera edición de Techsuyo, considerada como la conferencia de tecnología más importante de América Latina.

Luego de graduarse en su ciudad natal, Emilia viajó a los Estados Unidos para estudiar Ciencias de la Computación en la Universidad de Kansas, gracias a una beca. Su deseo de trabajar en esta organización tan importante siempre fue su meta incluso desde los primeros años de estudio cuando aún estaba descubriendo los fundamentos de la programación. A diferencia de sus compañeros, que ya tenían conocimientos previos desde la escuela, la ingeniera comenzó su búsqueda con determinación y paciencia.

Aplicó a más de 50 empresas de tecnología en los Estados Unidos antes de encontrar su oportunidad en Google. Los rechazos no la desanimaron, y finalmente recibió la tan esperada oferta después de casi tres meses de rigurosos procesos de entrevistas y pruebas. En una conversación con la Agencia Andina, Emilia comparte su experiencia y su próxima participación en Techsuyo.

“Prepararse para un puesto en ingeniería de sistemas demanda un gran esfuerzo. Las entrevistas técnicas incluyen desafíos de codificación que requieren habilidades analíticas más que memorización. Programar implica estar en constante pensamiento, análisis y creación de soluciones”, comenta la profesional.

Tras un exhaustivo proceso de selección que duró tres meses, la arequipeña logró ingresar en plena pandemia. Actualmente, trabaja como ingeniera de software en Google Chrome, liderando el desarrollo de la interfaz de extensiones. Esto permite a los usuarios expandir su experiencia de navegación de manera segura. Además, fue parte del equipo de Google Analytics y participó en programas de formación profesional.

La Universidad de Kansas, donde Emilia persiguió su pasión por las Ciencias de la Computación gracias a una beca. Foto: Andina.

“Para recién graduados como yo, me licencié en mayo de 2020 y comencé a trabajar en julio del mismo año, existe un programa de capacitación de dos meses. Fue invaluable, pues enseña cómo operar en un entorno empresarial, muy diferente al universitario. Luego, trabajé cinco meses en Google Analytics y finalmente me uní a Chrome, donde he estado durante dos años y medio. Creamos el sistema que permite a otros desarrolladores crear extensiones”, detalla la ingeniera.

El día a día de Emilia como ingeniera de sistemas implica abordar desafíos constantes, trabajando en equipo para cumplir las metas establecidas por Google. Su labor abarca no solo la parte técnica, sino también la colaboración con otros equipos, como el de diseño.

La única mujer latina del equipo

Emilia en pleno desarrollo de la interfaz de extensiones de Google Chrome, ampliando las posibilidades de navegación para millones de usuarios. Foto: Andina.

El equipo de Paz está compuesto por seis ingenieros, siendo ella la única mujer latina en él. Esta situación la entristece, ya que anhela una mayor representación femenina y latina en el campo de la tecnología. En los últimos años, lideró eventos y ‘hackatones’ con el propósito de promover la inclusión de más mujeres en el sector tecnológico. Emilia está convencida de que, poco a poco, están logrando avances significativos.

“Hay que ser conscientes de la realidad actual. La participación de mujeres y latinos en el ámbito tecnológico global sigue siendo limitada. Tenemos un largo camino por recorrer. Yo también hago mi aporte personal al compartir mis conocimientos con niñas y adolescentes. Por ejemplo, he enseñado programación en clases en línea a niñas en Perú. Esto me permite mantener un vínculo con mi país”, destaca Emilia en conversación con la Agencia Andina.

¿Cómo puedo trabajar para Google?

1. Se debe acceder al sitio web oficial de Google Careers.

2. Al ingresar al portal, el usuario encontrará un motor de búsqueda que permitirá filtrar las oportunidades laborales según las preferencias, como ubicación, tipo de trabajo, área funcional, nivel de experiencia, etc. También se podrá acceder a descripciones detalladas de cada puesto, incluyendo los requisitos, responsabilidades y beneficios asociados.

3. Clic en la oferta de trabajo para obtener más detalles sobre el puesto, los requisitos y las responsabilidades asociadas.

4. Es importante leer cuidadosamente la descripción del trabajo y los requisitos. El aplicante se debe asegurar de que se cumple con los criterios solicitados antes de continuar con el proceso de solicitud.

5. Si se está interesado en el puesto, clic en el botón “Aplicar”. Esto llevará al aplicante a la página de solicitud.

6. Completar todos los campos requeridos en el formulario de solicitud, que incluyen información personal, experiencia laboral, educación y habilidades relevantes.

7. Adjuntar el currículum actualizado y cualquier otra documentación adicional que pueda ser requerida.

8. Proporcionar respuestas detalladas y relevantes a las preguntas que se presenten durante la solicitud. Es fundamental que el aplicante pueda resaltar sus logros y capacidades para el puesto.

9. Revisar cuidadosamente toda la información proporcionada antes de enviar la solicitud.

10. Enviar la solicitud haciendo clic en el botón correspondiente. El aplicante deberá recibir una confirmación de envío o un número de referencia.