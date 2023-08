Compañero de Paolo Guerrero quedó destrozado por fallar penales con LDU y recibir duras críticas: “Ahora que patee el peruano”

Alexander Alvarado habló de Paolo Guerrero y los penales en LDU.

Una polémica se encendió luego de que Alexander Alvarado fallara dos disparos desde el punto de penal en la última edición del clásico quiteño entre LDU y El Nacional. Las críticas le llovieron al ecuatoriano y los hinchas señalaron por qué Paolo Guerrero no pateó.

Hoy, miércoles 23 de agosto, el futbolista de 24 años salió al frente y se pronunció, en diálogo con Mach Deportes, sobre los errores en el empate por la Liga Pro. Asimismo, se refirió al ‘Depredador’ y desmintió haber tenido una pelea con este último por cobrar la falta ante la ‘máquina gris’.

“El tema de los penales es claro, la gente lo habla porque llegó Paolo, antes que no esté Paolo, a quién decían que patee, a Alvarado. Los penales los venía pateando, nunca pensamos en discutir con Paolo”, inició el joven jugador.

En seguida, Alvarado contó detalles del incidente en el clásico quiteño. “El profe antes del partido, dijo ‘patea los penales ‘Ale’ y en segunda instancia, por duda o desconfianza, segundo está Paolo’. Pateé porque tenía que patear, no porque me peleé con Paolo o le discutí la pelota, en el video se ve que él me da la mano, dándome confianza”.

Por último, el extremo afirmó que el ‘nueve’ se encargará de los disparos desde los doces palos y le dejó una advertencia. “Me tocó errar, ahora él tiene que patear los penales y ojalá que no se pierda ninguno, porque ya te digo, puedes ser el mejor jugador, pero si erras un penal, ya eres el peor. Así es el fútbol puedes jugar un partidazo, pero te comes un penal y eres el peor, pero si juegas un partido horrible y haces el gol al último minuto, eres el mejor jugador del equipo”.

Alexander Alvarado llegó a LDU en 2022 luego de su paso por Orlando City de la MLS - Crédito: LDU.

Alvarado, triste por las críticas

Por otro lado, el ecuatoriano Alexander Alvarado se mostró muy afectado al hablar sobre los cuestionamientos que viene recibiendo por parte de los hinchas de LDU en los últimos días luego de que falló el penal dos veces ante El Nacional en el partido válido por la fecha 3 de la Serie A.

“Un poco triste, no por lo que ustedes dicen, porque sé lo que hago, cómo trabajo, cómo entreno, cómo juego, pero al final la gente se acostumbró que Alexander Alvarado tiene que hacer goles todos los partidos, que tiene que ser el que saque el equipo adelante, que cuando el equipo no da, tiene que resolver todo y no es así”, comenzó.

“Hay momentos buenos, malos, difíciles, nadie sabe lo que uno está pasando, pero apesar de todo eso, creo que no he hecho partidos malos, sé que no es el nivel que he mostrado, pero creo que la gente se quedó con eso, que tengo que resolver todo y hacer goles todos los partidos”, complementó.

“El otro día me tocó errar dos penales, donde solo sé de qué manera traté de patear, nunca quise errar, creo que ningún jugador quiere errar un penal y mucho más cuando está pasando un momento difícil. Me quedo triste porque me han atacado como no te imaginas cuando he dado todo por la camiseta”, finalizó.

Alexander Alvarado se refirió a las críticas que recibió tras fallar dos penales con LDU.

La revancha de Alvarado y LDU

El equipo de Paolo Guerrero deberá voltear la página rápidamente porque se encuentran a poco de disputar un partido importante por la Copa Sudamericana 2023. Los ‘albos’ se medirán ante Sao Paulo por la ida de cuartos del certamen internacional.

El compromiso en mención se llevará a cabo mañana jueves 24 de agosto a las 17:00 horas de Perú en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Su rival de turno viene de igualar sin goles ante Botafogo por la fecha 20 del Brasileirao.