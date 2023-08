Betssy Chávez: Poder Judicial evaluará cese de prisión preventiva a solicitud de la expremier

Betssy Chávez permanece recluida en el Penal Mujeres de Chorrillos desde fines de junio. (Andina)

El Poder Judicial anunció que evaluará el pedido de la expremier Betssy Chávez de cesar la orden de 18 meses de prisión preventiva dictaminada por el juez César San Martín, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. La audiencia se desarrollará a las 10:00 a.m. de este viernes 25 de agosto.

Actualmente, la expresidenta del Consejo de Ministros se halla en el Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos, pues es investigada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado protagonizado por el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre del 2022. Por ello se halla procesada por el delito de rebelión alternativamente conspiración, en agravio del Estado.

La audiencia será virtual y en esta el juez supremo Juan Carlos Checkley analizará la solicitud de Betssy Chávez Chino presentada el último 22 de agosto mediante su abogado. En esta pide que se disponga su libertad inmediata y que la prisión preventiva sea sustituida por un mandato de comparecencia con restricciones.

Como se recuerda, a fines de junio la Policía capturó a Chávez en su vivienda en Tacna. Horas antes realizaba una transmisión en la red social TikTok, en la que aseguró, bastante tranquila, que se allanaba a la orden y esperaría a los agentes y hasta aprovechó en promocionar su libro de relatos literarios.

“Voy a esperar a que venga la Policía y salir con ellos a donde se deba de ir. Pensaba en ir con movilidad hacia la Policía, pero si salgo con movilidad van a pensar ‘ah, se quiere escapar’. Para evitar eso, prefiero esperar”, dijo en aquella ocasión.

Pocos días antes de las Fiestas Patrias, la expremier envió una carta a la directora del penal de Chorrillos, Micaela Alvarado, para denunciar hostigamientos durante su encierro.

En su misiva ―escrita a mano y difundida por RPP—, la exjefa del último gabinete ministerial de Pedro Castillo se declaró “sumamente descompensada” y expuso que entró a prisión con moretones, luego de ser arrestada por agentes policiales en su domicilio de Tacna y posteriormente trasladada a Lima.

“Sumado a ello, el trato hostil de vuestro personal ha acentuado mi situación de salud, por cuanto he puesto de conocimiento ello a la Cruz Roja Internacional. [...] Pese a haber llegado con hematomas en mi cuerpo, obviaron ―a criterio— dicha información. Asimismo, vuestra jefa de seguridad viene tomándome fotos en donde me halle. Estos actos de hostigamiento no deben darse por cuanto es solo contra mí”, señaló.

En el manuscrito, Chávez sugirió que su prisión es política y requirió permanecer en su celda debido a su “delicado” estado de salud. “Desde el 22 de junio he solicitado que me trate un nutricionista, ya que no probé alimento por cinco días, debido a que mi estómago solo tiene el 30% de su volumen, siendo mi alimentación que requiere un importante vitamínico prioritario para evitar mi severa descompensación”, añadió.