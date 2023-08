Alianza Lima y las dos figuras de Liga 1 que podrían reforzar al equipo en 2024 ante larga lista de lesionados

El club 'blanquiazul' se lanzaría por dos jugadores que vienen destacando en el campeonato local. (Video: Mauricio y Michael)

Alianza Lima no viene atravesando un momento tan deslumbrante en la Liga 1, ya que si bien pudo hacerse con el Torneo Apertura, en el Clausura la situación ha sido diferente, con resultados irregulares entre triunfos y empates, quedando relegado en la tabla de posiciones. Sin embargo, uno de los temas que más sufrieron los ‘blanquiazules’ es el físico, con varios lesionados. Por ello, pensando en tener más variantes en el plantel, la dirigencia estaría analizando los posibles fichajes para el próximo año y suenan dos futbolistas que destacan en el campeonato local.

En el programa digital Mauricio y Michael, de los periodistas Mauricio Loret de Mola y Michael Succar, hubo una conversación de los dos sobre la actualidad del elenco ‘íntimo’, hasta que el comunicador de A Presión soltó el nombre de Kevin Quevedo, atacante de Deportivo Garcilaso.

“En Alianza Lima no quieren hablar por nuevos nombres para el próximo año porque aún están disputando el torneo, pero consulté por Kevin Quevedo y me dijeron que lo querían para el Clausura. No sabía que lo querían, al final se quedó en Cusco y no pueden negar la opción que puede regresar el próximo año”, dijo en primera instancia.

Evidentemente, el hecho de que la salida de Quevedo Mathey haya sido polémica el 2019, cuando no renovó su contrato y se fue libre a Goiás de Brasil habiendo sido su mejor temporada como profesional con sus 17 goles y cinco asistencias en 37 partidos disputados bajo el mando de Pablo Bengoechea. Por tal motivo, queda la duda de cómo lo recibiría la hinchada de la escuadra ‘victoriana’ y si será manejado de buena manera.

Kevin Quevedo tuvo un positivo pasado en Alianza Lima en cuanto a estadísticas. (Difusión)

“Ya no lo maneja el mismo círculo que era familiar y, por tanto, en esos términos, lo ven un jugador más serio en cuanto a eso. Ya después, cómo se comporte y cómo se comprometa con Alianza es otra cosa, pero lo ven como un futbolista que caería bien como ‘blanquiazul’”, precisó.

Después de su paso por el fútbol brasileño donde solo participó en dos encuentros, Kevin Quevedo arribó a Melgar de Arequipa y estuvo un par de temporadas hasta que el 2023 arribó a Deportivo Garcilaso. En el cuadro cusqueño se ha erigido como uno de los mejores futbolistas de la Liga 1, siendo desequilibrante como extremo derecho y, en situaciones puntuales, como delantero centro, alternando pareja de ataque con Santiago Giordana (artillero del campeonato con 22 anotaciones). No por algo acumula ocho dianas y tres habilitaciones en 22 cotejos.

Kevin Quevedo es una de las figuras de Deportivo Garcilaso el 2023. (Difusión)

¿Cuál es el otro jugador que Alianza Lima tiene en la mira?

Alianza Lima no solo tendría en la mira a Kevin Quevedo de cara al 2023. Y es que también se ha sumado el nombre de Kevin Serna, extremo derecho que milita en ADT y que ha demostrado su valía en el certamen doméstico con sus constantes desbordes por ese sector.

Empero, no se trataría del único equipo que lo pretendería, ya que Sporting Cristal también lo viene siguiendo y haría un esfuerzo por contar con él, teniendo en cuenta que el 2024 cumple el plazo para obtener la nacionalización peruana.

“Un nombre más es Kevin Serna. Volví a hablar con gente de su círculo y me dicen que Alianza Lima y Sporting Cristal son los mejores posicionados para llevárselo. Lo de Alianza Lima me sorprendió porque recién tiene un nuevo técnico que es Larriera. Igual me lo ratificaron y dijeron que puede llegar a uno de esos dos. Algo más, jugaría como peruano, ya ha cambiado la regla, es lo que me dijeron en su entorno”, contó Mauricio Loret de Mola.

Sin duda, que la directiva de la entidad ‘aliancista’ se prepara para afrontar la Liga 1 el siguiente año y quiere reforzarse con un abanico de jugadores que les permita competir sin inconvenientes.