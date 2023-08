Técnico de Neymar reveló que no debe jugar ante Perú por lesión: “Quizá lo obliguen a irse a Brasil”

Neymar sería forzado para jugar con Brasil en el inicio de las Eliminatorias ante Perú. (Getty Images)

La selección peruana se encuentra a dos semanas de empezar su andadura en las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México del 2026. Paraguay y Brasil serán los rivales de la ‘bicolor’ que buscarán complicarla en la lucha por el cupo a la cita mundialista. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que Neymar tiene una lesión y se perdería la primera fecha doble. En ese sentido, el técnico de Al Hilal, Jorge Jesús, cuestionó que el talentoso futbolista sea llamado aún con el inconveniente físico.

“Neymar puede hacer cualquier cosa por Al Hilal. Es uno de los mejores jugadores del mundo, de eso no tengo ninguna duda, en condiciones físicas normales. Llegó con una pequeña lesión, aún no podrá entrenar con el equipo. No sé cuándo podrá jugar”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa en el club de Arabia Saudita.

De la misma manera, apuntó contra el DT del elenco del país de la samba, Fernando Diniz, por tomar en cuenta a ‘Ney’ contra Bolivia y Perú, dando a entender que podrían obligarlo a que esté disponible para ambos duelos. “No sé por qué está en la plantilla de la selección de Brasil un jugador que está lesionado. Quizá obliguen a Neymar a irse a Brasil. No jugará porque no puede jugar, ni siquiera entrenar y mucho menos jugar. Pero sé que está en el llamado y es un tema que tenemos que discutir. Hoy no veo justificación para que Neymar vaya a Brasil si está lesionado. No entrena, ¿cómo puede jugar?”, objetó.

Eso no fue todo, ya que el DT portugués hizo hincapié en que la recuperación del ‘10′ del ‘Scratch’ la realizará en Al Hilal, por lo que tienen la responsabilidad de recuperarlo al 100%. “No puede jugar en la selección. Está herido. No creo que deba ir a Brasil, pero eso es un problema en Al Hilal. Tiene que recuperarse de un problema muscular para empezar a jugar, que es lo que sabe hacer bien”, sostuvo.

Neymar fue presentado el 19 de agosto como nuevo jugador de Al Hilal, al que llegó lesionado de PSG. (REUTERS)

Y es que Neymar protagonizó el actual mercado de pases luego de haber dejado PSG de Francia para fichar por Al Hilal de Arabia Saudita, en lo que significó un cambio rotundo para su carrera y una sorpresa para millones de seguidores en el mundo, que no entendían cómo un jugador de su jerarquía optaba por irse al exótico fútbol árabe, considerando que aún tiene mucho potencial por demostrar en Europa.

Lesión de Neymar

De acuerdo con el reporte médico que realizó el club de Riad, el brasileño presentó dos problemas físicos, aunque ambos en el muslo femoral de la pierna derecha. El primero es de menor consideración que la segunda, aunque si se establecen los plazos de recuperación que implican en conjunto alcanzaría el lapso de cuatro semanas. Es decir, su retorno a las canchas se daría recién para el 18 de setiembre, aproximadamente.

De esta manera, la exestrella de Barcelona estaría ausente en los compromisos contra Bolivia en el estadio Mangueirão el viernes 8 de setiembre y ante la selección peruana en el Estadio Nacional de Lima el martes 12 del mismo mes.

Sin duda que Neymar no ha tenido un 2023 positivo, ya que en marzo sufrió una lesión en el tobillo derecho que lo obligó a parar alrededor de cinco meses. Su regreso se produjo en la victoria de PSG por 3-0 ante Jeonbuk Hyundai de Corea del Sur en un amistoso de pretemporada. En dicho partido, anotó un doblete y brindó una asistencia. Pero con esta lesión en el muslo estará más tiempo sin poder jugar.

Goles y resumen con la brillante actuación de Neymar. (Video: PSG - Paris Saint-Germain)

Para la selección peruana se trataría de una noticia favorable, ya que Neymar es un futbolista que siempre le complicó y supo hacerle grandes partidos. El último fue un 2-1 para Brasil en las Eliminatorias para Qatar 2022, donde pudo anotarle un gol y asistir a Everton Ribeiro para su tanto.