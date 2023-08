“Siempre entraba a mi cuarto”: Abogado denunciado por violación a hermanos es absuelto, pese a pruebas

Madre denuncia que magistrados arequipeños absolvieron a su expareja de haber abusado de sus hijos. | Al estilo Juliana - ATV

Jueces arequipeños calificaron de posible proceso parasitario las graves declaraciones de los menores afectados, pese a que las pruebas de medicina legal y su paso por cámara Gesell determinaron la existencia de “actos contra natura”. De acuerdo a la madre de las víctimas, la postura de la justicia a favor de Erick López Tassara respondería a actos de corrupción.

“Me casé en agosto del año 2013 y me separé de él en mayo de 2015. Y bueno, yo me fui a vivir a otro departamento y, lamentablemente, en todo ese proceso me fui enterando de muchas cosas que iban pasando y que pasaron con mis hijos”, contó la mujer en diálogo con Perú21.

La denunciante, en conversación con el programa Al Estilo Juliana, explicó que un día el menor de los niños ingresó llorando a casa, después de ver a su padre, y le dijo que le habían introducido un objeto y que le habían hecho doler. Luego, “se tapó los oídos y me decía: ‘mamá, mamá, no puedo contarte, no puedo contarte’, porque su papá lo había amenazado”, mencionó.

Sobre el caso del mayor, detalló que los condenables actos fueron por más tiempo y aún más graves. De acuerdo a la declaración que brindó el menor de ahora 15 años, su padrastro aprovechaba que su madre se fuera a comprar para llevarlo al cuarto, donde le pedía que se ponga en posición fetal y se ponía una media para cubrirse el rostro. Así como al menor, López Tassara habría amenazado con matar a la denunciante y llevarse al más pequeño.

Testimonio del mayor de los hijos en contra de su padrastro. | Al Estilo Juliana - ATV

Lo indignante del tema es que, pese a los graves testimonios, las pruebas de medicina legal, peritaje psicológico y acta donde se concluyen los actos contra natura antiguos, la jueza del juzgado penal colegiado de violencia contra la Mujer, en Camaná, Patricia Posada, absolvió al abogado del presunto delito de abuso sexual a su hijastro y argumentó que “no se ha establecido que existe una evidencia que [la conclusión] puede ser a consecuencia de un proceso inflamatorio crónico, como procesos parasitarios. Cuando hay una parasitosis repetida no se puede diferenciar bien si es un acto contranatura o estreñimiento”.

Por si no fuera increíble, también corrió la misma suerte en el caso del hijo en común. “Mi hijo contó que lo que le hacía al menor es que lo sentaba y amarraba en una silla. Le jalaba el pelo y le hacía las mismas acciones que hacía con mi hijo mayor”, expresó la madre de ambas víctimas.

En respuesta, el abogado declaró que todo se trata de una mentira y aseguró que no brindará mayores declaraciones, “ya que todo se encuentra judicializado” e instó a revisar todas las denuncias que fueron resueltas a su favor. “No quiero ventilar este tema, yo no quiero ser parte de esta campaña de publicidad donde se están utilizando a mis hijos”, indicó Erick López Tassara.

Abogado acusado de violar a su hijo e hijastro. | Infobae Perú

Ministerio de la Mujer se pronuncia

A través de sus redes sociales, el Ministerio de la Mujer (Mimp) hizo un llamado “urgente” a las autoridades judiciales de Arequipa a cargo del caso de dos menores de edad víctimas de violación sexual y exigió “rigurosidad en el dictado de las medidas preventivas para evitar la evasión de la acción de la justicia del presunto autor del delito, a fin de proteger la integridad de los niños agraviados”.

Asimismo, la cartera liderada por Nancy Tolentino comunicó que la Unidad de Protección Especial de Arequipa intervino de oficio a fin de brindar orientación legal y contención psicológica, y demandaron “celeridad en las investigaciones con la finalidad de evitar cualquier posible impunidad en los hechos denunciados”.