Presidente de La Equidad dio detalles de la continuidad de Pablo Sabbag en Alianza Lima

Presidente de La Equidad se refirió a la posibilidad de que Pablo Sabbag siga en Alianza Lima. (Liga 1)

Alianza Lima es uno de los equipos que aún se mantiene en la lucha por conseguir el Torneo Clausura. El último empate en condición de visitante contra Cienciano lo relegó en la tabla de posiciones, aunque el hecho de que resten nueve fechas por disputarse invita a los ‘blanquiazules’ a pensar en la remontada. Para ello necesita contar con todos sus jugadores, algo que no ha venido sucediendo en los últimos meses. Pablo Sabbag es uno de ellos y su futuro ya viene siendo un tema de discusión. En ese sentido, Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, se refirió al futuro del delantero.

Te puede interesar: Pablo Sabbag celebró derrota de Universitario ante ADT con contundente mensaje

Sucede que el contrato del jugador con el cuadro ‘íntimo’ es hasta finales de este año, por lo que luego de ese lapso deberá regresar a su club de origen, los ‘aseguradores’. “Hubo preguntas, pero nada concreto. Esperamos que Alianza Lima decida algo”, fueron sus primeras palabras en entrevista para el diario Depor.

De la misma manera, el mandatario confesó que no ha tenido ningún contacto con algún dirigente ‘victoriano’ para ejecutar la opción de compra del ‘Jeque’. En esa línea, no descartó escuchar ofertas que lleguen. “Hasta ahora no hubo contacto, estamos pendiente de que se cumpla la cláusula en noviembre. Estamos esperando qué sucede, porque si no, tenemos mercado para el jugador”, declaró.

Te puede interesar: Alianza Lima vs Sport Huancayo 1-0: gol y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Liga 1

Carlos Mario admitió que en el caso de que Pablo Sabbag no continúe en Alianza Lima, tendría las puertas abiertas de mercados de otros países para seguir su carrera, entre ellos Estados, Colombia y más, que vienen monitoreando la situación del artillero. “Preguntaron desde el mercado norteamericano, sudamericano, de Colombia... Querían saber su situación contractual”, dijo.

El pase de Pablo Sabbag pertenece a La Equidad de Colombia, equipo que está a la espera de lo que decida Alianza Lima. (La Equidad)

Y es que Pablo Sabbag llegó a Alianza Lima luego de su paso por La Equidad de Colombia, cuyo contrato se extiende hasta finales del 2025. En el conjunto ‘cafetero’ venía de anotar 15 goles en 48 partidos el 2022.

Te puede interesar: Hernán Barcos se perdió insólito gol con arco vacío y Mauricio Larriera lo lamentó en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1

Estos números llamaron la atención de la directiva ‘aliancista’, que apostó por sus servicios para competir por el puesto de ‘9′ con un histórico como Hernán Barcos. Y su impacto impresionó a hinchas y periodistas, ya que en el arranque del Torneo Apertura no solo evidenció cifras espectaculares (ocho goles en 12 encuentros), sino que además se hizo con el titularato por su versatilidad para moverse por todo el frente del ataque y los diversos recursos de definición en área contraria.

El ‘Pirata’ lo acogió de la mejor manera, tal y como aseguró el mismo ‘Jeque’, quien se mostró asombrado por el trato tan cercano recibido por el argentino. “En toda mi carrera es el ‘9’ con el que mejor me he llevado, con el que siento una relación más sana que cualquiera. Me ha apoyado desde el día uno. Antes que llegue, me escribió por Instagram y me dijo que viniera, que me iba a apoyar en todo”, confesó luego de su gol a Universitario en el clásico disputado en el estadio Monumental.

Pablo Sabbag y Hernán Barcos disputan el puesto de delantero en Alianza Lima.

Pablo Sabbag y su descenso futbolístico en Alianza Lima

De cara a la segunda parte del año, Pablo Sabbag ha sufrido un descenso futbolístico en Alianza Lima. Las lesiones no le han permitido tener mucha continuidad y, más bien, le alejó bastante tiempo fuera de las canchas.

A comienzos de año sufrió una lesión en el codo que lo marginó de los trabajos del plantel por varias semanas, aunque pudo volver en buen nivel. No obstante, en el segundo tramo de la campaña no ha tenido la misma suerte, ya que a finales de junio se lesionó del tobillo izquierdo. Regresó a las pocas semanas, pero recayó y obtuvo un esguince.

Por ahora, la actualidad indica que el delantero colombiano viene realizando trabajos diferenciados, según el reporte del parte médico del club ‘blanquiazul’. Mientras tanto, quedan alrededor de tres meses para definir si la dirigencia planea renovarle el contrato.