Partidos de hoy, miércoles 23 de agosto: horarios, canales TV y resultados en vivo

Luis Advíncula jugará con Boca Juniors la Copa Libertadores. Lionel Messi debutará en la US Open Cup y se jugará un partido de la Copa Sudamericana.

Hoy, miércoles 23 de agosto, la pelota rodará en diversas partes del mundo. El campeonato de segunda división peruana continuará con la programación de la fecha 21. Además, continúan los partidos de la etapa decisiva tanto en Copa Libertadores y Copa Sudamericana que tendrá participación de futbolistas nacionales. Lionel Messi disputará con Inter de Miami un nuevo torneo.

Te puede interesar: Partido Alfonso Ugarte vs Unión Huaral por Liga 2 fue suspendido por insólito suceso

La Liga 2 sigue con una jornada de su competición con dos encuentros. El primero será el duelo entre Carlos Stein y Juan Aurich. Los ‘carlistas’ buscarán sumar su primer triunfo, mientras que el ‘ciclón del norte’ tratará de acercarse a los puestos para clasificar a los play off por el ascenso a la Liga 1.

El otro partido será el Chankas CYC contra Comerciantes Unidos. El elenco local intentará reducir la ventaja de 12 puntos que tienen las ‘águilas’, líderes de la competición. En el caso del visitante, buscará asegurar el primer puesto y asegurar su retorno a primera división.

El lateral peruano puso genial centro para el 1-0 de los 'xeneizes' frente a los uruguayos por el certamen internacional. (Video: ESPN)

En la Copa Libertadores se realizarán dos compromisos por los cuartos de final. El primero es el Deportivo Pereira contra Palmeiras en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El otro juego será Boca Juniors ante Racing Club. En los ‘xeneizes’, el defensor Luis Advíncula fue convocado y podría estar desde el arranque. En la ‘academia’, el volante Catriel Cabellos no fue tomado en cuenta por el entrenador Fernando Gago.

Te puede interesar: Partidos de hoy, jueves 17 de agosto: horarios, canales TV y resultados en vivo

Inter de Miami, que cuenta con Lionel Messi en sus filas, disputará las semifinales de la US Open Cup. Su rival será FC Cincinnati en el TQL Stadium. El club estadounidense viene de salir campeón de la Leagues Cup al vencer por penales al Nashville SC.

Partidos de Liga 2

- Carlos Stein vs Juan Aurich (13:00 horas / estadio Carlos Samamé Cáceres / Nativa TV y Canal Liga 1)

Te puede interesar: Partidos de hoy, martes 22 de agosto: horarios, canales TV y resultados en vivo

- Chankas CYC vs Comerciantes Unidos (15:30 horas / estadio Los Chankas)

Partidos de Copa Libertadores

- Deportivo Pereira vs Palmeiras (19:30 horas / estadio Hernán Ramírez Villegas / ESPN, Star + y Fox Sports)

- Boca Juniors vs Racing Club (19:30 horas / estadio Alberto J. Armando / ESPN 2, Star + y Fox Sports)

Partidos de Copa Sudamericana

- Botafogo vs Defensa y Justicia (17:00 horas / estadio Olímpico Nilton Santos / ESPN, Star +, DIRECTV y DGO)

Partidos de la US Open Cup

- FC Cincinnati vs Inter de Miami (18:00 horas / TQL Stadium / TyC Sports Internacional)

- Houston Dynamo vs Real Salt Lake (20:30 horas / Shell Energy Stadium / TyC Sports Play)

Partidos de la Champions League

- Maccabi Haifa vs Young Boys (14:00 horas / estadio Sammy Ofer / ESPN 3 y Star +)

- Sporting Braga vs Panathinaikos (14:00 horas / estadio Municipal de Braga / ESPN 2 y Star +)

- Molde FK vs Galatasaray (14:00 horas / estadio Aker Stadion / ESPN 4 y Star +)

Partidos de la Conference League

- Spartak Trnava vs Dnipro-1 (11:30 horas / Stadium of Anton Malatinský)

- Hibernian vs Aston Villa (11:45 horas / Easter Road)

Partidos de la Mayor League Soccer

- Los Angeles FC vs Colorado Rapids (21:30 horas / Banc of California Stadium / MLS Pass on Apple TV)

Partidos de la Liga MX

- Club América vs Necaxa (20:00 horas / estadio Azteca / TUDN)

- Pachuca vs Cruz Azul (20:06 horas / estadio Hidalgo / Claro Sports)

- Atlético San Luis vs León (22:00 horas / estadio Alfonso Lastras Ramírez / Star +)

Partidos de la liga colombiana

- Alianza Petrolera vs La Equidad (16:45 horas / estadio Daniel Villa Zapata / Win Sports y Win Sports +)

- Independiente Santa Fe vs Envigado (18:15 horas / estadio Nemesio Camacho / Win Sports y Win Sports +)

- Junior de Barranquilla vs América de Cali (20:30 horas / estadio Metropolitano Roberto Meléndez / Win Sports y Win Sports +)