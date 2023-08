Dina Boluarte no acudió, por segunda vez, a citación fiscal por investigación sobre plagio

Dina Boluarte en ceremonia por el Día del Juez y la Jueza, que se realiza en el Palacio Nacional de Justicia.

Por segunda vez consecutiva, la presidenta Dina Boluarte no acudió este martes a una citación fiscal por la denuncia de plagio en un libro que consignó en su biografía académica para postular, en 2007, a la jefatura de una oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La investigación preliminar, abierta a inicios de julio, es seguida por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Aduaneros y Propiedad Intelectual, a cargo del fiscal Miguel Puicón, quien incluyó a otros siete coautores, cuatro de los cuales ya brindaron su declaración, según un informe de El Comercio.

El caso gira en torno a la obra El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (2004), hallada en la Biblioteca Nacional por Christopher Acosta, de la Unidad de Investigación de Latina. Después de someterla a Turnitin, el conocido software antiplagio, el periodista obtuvo un hallazgo decisivo: un 55% del contenido provenía de fuentes no citadas.

Más de 20 páginas del libro registraban contenido adulterado de la argentina Gisele Jaquenod de Giusti, del mexicano David Sower Valencia Duran y hasta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de acuerdo con el informe.

Boluarte en una reunión sobre conformación de mesas técnicas para evaluar la creación de una zona económica especial en Loreto e impulsar el corredor comercial y productivo de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas.

En 2021, cuando asumió el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Boluarte eliminó la publicación de su trayectoria laboral. Desde entonces, había permanecido oculta.

La gobernante fue citada este martes a las 9:30 horas, pero no asistió ni envió oficio alguno que justifique su inasistencia. Según El Comercio, la Fiscalía analiza una nueva reprogramación de su declaración, eventualmente bajo apercibimiento.

De momento, el despacho del fiscal Puicón ha dispuesto que la Oficina de Peritajes del Ministerio Público realice una pericia física y vuelva a someter el libro por Turnitin.

La mandataria requirió, sin éxito, acumular esta pesquisa junto con otra referida a un hallazgo similar en el libro Aspectos Legales en la Responsabilidad Médica en el Perú (2004).

Entrevista a la presidenta Dina Boluarte en palacio de gobierno. Europa Press

Este último caso, según el diario, es seguido en el despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual, a cargo del fiscal David Tapia.

“Fue un texto de carácter monográfico que reunió a varios abogados de entonces hace casi 20 años. Nunca tuvo la intención de ser un libro como malintencionadamente se dijo. Y prueba de ello que no se publicó, no se comercializó y no se ofreció al público”, ha dicho sobre la acusación.

“Mi participación fue compilar las normas legales mínimas y no se contravino a las normas de ese entonces”, siguió. Se trata de la segunda indagación fiscal que recae sobre Boluarte, centrada también en una pesquisa por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las protestas antigubernamentales, que dejaron más de 60 muertos entre diciembre y febrero.

El plagio agravado es penado hasta con ocho años de cárcel. Su antecesor, Pedro Castillo —con quien llegó al poder en su misma fórmula—, también es investigado por copiar parte de su tesis de maestría en Educación que escribió en coautoría con su esposa, la ex primera dama Lilia Paredes.

El recluido exmandatario tiene al menos cinco casos abiertos en su contra por la fiscal general, Patricia Benavides, quien lo investiga preliminarmente por delitos de corrupción cometidos durante su mandato.