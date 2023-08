Dayanita devolvió anillo de compromiso y revela infidelidad de‘Topito’: “Lo encontré en mi casa con una amiga”

Dayanita explica qué pasó con su novio | América HOY

Dayanita está decepcionada del amor tras descubrir - recientemente - la infidelidad de su pareja, de quien nunca reveló su identidad. La actriz trangénero anunció que rompió su compromiso, por lo que dejó de usar el anillo que le regalaron a inicios del 2023.

La exintegrante de ‘JB en ATV’ afirmó que ya no está enamorada y solo está enfocada en su trabajo y familia. “Yo sigo enamorada de la vida, de mi trabajo, de las personas que me quieren, me rodean, yo estoy enamorada de ellos”, dijo en una reciente entrevista a América HOY.

¿Qué pasó con el novio de Dayanita?

La comediante, de 26 años de edad, confirmó que hace poco puso fin a su relación sentimental, luego que encontrara a su pareja con otra mujer en su casa.

“Descubrí en los mensajes de texto tantas cosas y otra porque hubo una infidelidad. Lo encontré en mi propia casa con una amiga mía. En esta vida no sufro, aprendí a ser fuerte”, comentó, indignada.

“Ya me separé, el amor es así, si alguien no te suma en tu vida, gracias, dios te bendiga y muchos éxitos”, agregó.

Cabe recordar que Dayanita fue vinculada sentimentalmente con el cómico ambulante Carlos Junior, más conocido como ‘Topito’. Sin embargo, ella negó cualquier cercanía con su colega:

“Jamás (estuve con Topito) y nunca estaré, no soy plato de segunda mesa”, dijo, rechazando las especulaciones.

En octubre del 2022, el programa de Magaly Medina mostró unas imágenes de Dayanita, muy cariñosa con ‘Topito’. Aunque ellos negaron el romance, durante el sketch de ‘JB en ATV’, del sábado 4 de febrero de 2023, ellos insinuaron detalles sobre su presunto romance.

“Lo que no me gusta de ti es que siempre te gusta malograrme mi diversión, no me dejas salir a ningún lado y eres un tóxico (...) cuando yo te quiero dejar, te pones a llorar “, comentó Dayanita, aquella vez.

¿Qué hizo Dayanita con el anillo de compromiso?

Dayanita no tuvo más opción que quitarse el anillo de compromiso que le regalaron hace varios meses, como prueba de amor. Minimizó el significado de dicha joya y sostuvo que ella misma podría comprársela.

“No es que te den el anillo y tienes que ilusionarte y decir ‘es el amor de mi vida’... El amor en la vida no existe, hombres sinceros no existen. (…) ¿guardar luto? Allí las tontas que guardan luto, Uno va y hay otro reemplazo. Yo cambio de anillo así, ahora voy y me compro un anillo y digo: ‘Estoy casada’”, afirmó.

Cabe recordar que Mercedes Peña, exesposa y madre de los hijos de Topito, se refirió a las verdaderas intenciones que el cómico tendría sobre la exintegrante de “JB en ATV”. “Me dice que son cosas que la prensa habla, que él con Dayana solo la está sacando provecho y cómo me voy a imaginar que él se va a meter con (…) la insultó. Me decía que el otro año vamos a ser felices, que pronto se va a terminar todo y que está juntando su dinero para poner un negocio juntos”, dijo en junio, en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Así era el anillo de compromiso que le dieron a Dayanita | América HOY

Robotín decepcionado de trabajar con Dayanita en el circo

Alan Castillo, conocido por su personaje artístico de Robotín, expresó su malestar al trabajar con Dayanita en ‘El Circo de las Estrellas’.

“Ya nunca más veré a Dayana. No me llevo muy bien con ella de verdad. Por trabajo estamos así, pero no. Ahí no más, hijita. Ella también hace sus cositas conmigo”, dijo en una entrevista con ‘+Espectáculos’.

Robotín afirma que 'no soporta' a Dayanita. (Composición: Infobae)

Hace poco, en el canal de YouTube “Tú Quieres Show”, Dayanita detalló que su conflicto con el comediante comenzó debido a una intensa discusión que tuvieron.

“Lo que pasa, es que él me invitó a un show, antes que inicie la pandemia (...) por temas de grabación del programa (JB en ATV), yo no pude llegar al show y me reventaban el teléfono. Yo no contesté la llamada porque yo ya le había explicado que no podía llegar y que me disculpe”, dijo.

Según la exintegrante de ‘JB en ATV’, Robotín empezó a ventilar por las redes sociales que ella era una persona malagradecida. “Me empezó a insultar de todo, pero yo no soy a responder a nadie. ¿Para qué darle, de qué hablar? (...) Me trató de lo peor y supuestamente puso los pantallazos de que yo no fui al show. Yo no podía a hacer nada”.