Congreso: denuncian a trabajador por estafar al ofrecer puestos en entidades públicas

Cobró a una mujer más de S/4.000 a cambio de conseguirle un puesto de trabajo en el Ministerio de Salud. (Al Estilo de Juliana)

Un trabajador administrativo del Congreso, identificado como César Ayllón, fue denunciado por estafa. Según una mujer que dio su testimonio en Al Estilo de Juliana, el empleado le pidió varios montos a cambio de asegurarle un puesto de trabajo en el Ministerio de Salud (Minsa).

Se trata de un empleado de la administración de edificios del Parlamento, quien contactó a la denunciante mediante redes sociales.

“Él me dijo que tenía conexiones en el Minsa y que podía ayudarme con un trabajo y ahí es donde yo converso con él personalmente”, precisó la mujer que lo acusa de estafa

De acuerdo con su testimonio, César Ayllón le comentó que uno de sus contactos pedía S/1.600 a cambio de conseguir un empleo en el Ministerio de Salud (Minsa).

El hombre le habría dicho que aprovecharían las protestas programadas en Lima para que la contratación pase desapercibida. La denunciante aceptó el trato y le depositó el monto que pidió.

“‘Están pidiendo S/1.600 y en dos días ingresa el chico al puesto de trabajo, Aprovechando que es la marcha van a ingresarlo’ (fue lo que César Ayllón me dijo). Le di los S/1.600, pasaron los dos días y yo le digo ¿qué pasó? y dice que tiene mil problemas en el Minsa y que ya va a pasar y que espere un rato, que ellos no son estafadores. ‘Estamos hablando con el asesor’ (me dijo)”, denunció.

Dos meses después de que realizó el depósito, no se contrató a nadie en el Minsa y el trabajador del Congreso no ha devuelto el monto que le pagaron.

La primera vez que notó que la promesa no se cumplía fue una semana después de que realizó el primer pago.

Ayllón le dijo que debía seguir esperando y luego le pidió S/100 para poder dejar de trabajar en el Congreso y dedicar sus esfuerzos en concretar la contratación.

“Pasó una semana, no había puesto de trabajo. Le dije que qué pasaba, si es el asesor del ministro y es amigo del ministro entonces debería ser más rápido el puesto de trabajo. Me dijo que espere un ratito, que va a ir, ‘¿puedes darme 100 soles? Voy a dejar de trabajar para poder todo el día dedicarme a eso’”, señaló la mujer.

En otro momento, pudo grabar una conversación telefónica, en la que se escucharía al trabajador del Congreso prometer cuándo se concretaría la contratación.

Incluso dio a la mujer que ahora lo denuncia el número de un supuesto congresista y de uno de sus trabajadores, cuyo nombre no figura en la lista de empleados del Parlamento. Le pidió que lo llame para hacer creíble su promesa.

“Si yo no me muevo, nadie lo va a hacer. Yo sé que hay que estar persistente ahí. Así sea hasta las 7 de la noche, mañana se hace todo. El paquete tiene que ser completo. Por eso te digo, si me mandan ahora para yo proyectarme, para saber con cuánto cuento”, se escucha decir en la llamada.

Ahora, la mujer que lo denuncia por estafa aseguró que Ayllón se viene victimizando para no devolverle el dinero que le depositó. Dice que se excusa bajo el argumento de que está enfermo y sufre de presión alta.

“Yo ya sé que he perdido los S/4.300, pero no es justo que tenga un puesto de trabajo en el Congreso. Se alardee con eso y esté estafando a la gente. Una persona de esa calaña no debería trabajar ahí porque a qué otras personas no le hará lo mismo”, señaló.

Al Estilo de Juliana llamó a César Ayllón y le pidió respuestas por la denuncia en su contra.

“Yo no sé de qué me está hablando y diga a la persona que siga denunciando porque yo no la conozco, gracias”, respondió.