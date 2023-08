Carlos Álvarez descarta enemistad con Alfredo Benavides: “No tengo ningún problema con él”

Carlos Álvarez descarta enemistad con Alfredo Benavides. Instagram.

Carlos Álvarez no tiene conflictos con Alfredo Benavides. El destacado humorista político descartó totalmente que tenga actualmente una mala relación con el popular ‘Niño Alfredito’ luego de que declaró en una entrevista con Giancarlo Granda, que se sintió desplazado cuando trabajaron juntos en desaparecido programa ‘Los inimitables’.

La figura de ‘JB en ATV’ recordó en dicha conversación que años atrás tuvo un fuerte cruce de palabras con Carlos Álvarez cuando ambos trabajan en Latina TV y que luego se convertiría en ‘El Especial del Humor’.

“En algún momento tuve un problema con Carlos Álvarez porque yo entré con él y con Jorge a ‘Los inimitables’ (que luego pasó a llamarse ‘El Especial del Humor’), en Latina. Carlos empezó a desplazarme por varias razones, tenía un nivel con Jorge, que después recién llegué a entender. Pero Carlos se expresó de mi persona como ‘Aquí no hay hermanitos’, como que eran ellos dos. Me terminé yendo del programa”, reveló.

Al respecto, Infobae Perú se comunicó con Carlos Álvarez para saber sus impresiones sobre estas declaraciones de su excompañero de trabajo; sin embargo, señaló que esos hechos son parte del pasado y actualmente tiene una cordial relación con Benavides.

“Ese tema es muy antiguo, para mí es una página cerrada, soy enemigo de las confrontaciones, eso no va conmigo. Mis enemigos son la delincuencia peruana”, explicó en un inicio.

Luego de ello, el humorista político comentó que descarta una enemistad con Alfredo Benavides y que inclusive ellos ya se han reunido en diferentes circunstancias, como por ejemplo acudió como invitado al ‘Circo de El Niño Alfredito’ que tenía el comediante en Trujillo.

“Te cuento que cuando estuve en Trujillo, hace un año, fui a su circo. Hemos tomado desayuno juntos en un hotel en Trujillo. Me encontré con él en otras oportunidades. Nos hemos comunicado por Facebook y en un tiempo lo invité a mi programa para que trabaje... así que no tengo ningún problema con él. Está trabajando con su hermano y que le vaya muy bien”, expresó.

Alfredo Benavides recordó su disputa con Carlos Álvarez.

Por otro lado, con respecto sobre las acusaciones que ha tenido el programa de Jorge Benavides, de usar un lenguaje inapropiado y de doble sentido en el sketch ‘El Gran Chifa: Figuretits’. El humorista señaló que el manejo del humor ha cambiado muchísimo en los últimos años; sin embargo, no le parece ético juzgar el trabajo de sus compañeros que se dedican a la comedia.

“Yo opino sobre lo mío, el humor político, el cual estoy totalmente enfocado y dicho sea de paso, fue el único espacio que hacía humor político en la TV peruana”, aseguró.

Como se sabe, el segmento ‘El Gran Chifa: Figurettis’ hace una parodia hace algunos meses de ‘El Gran Chef Famosos’ de Latina TV y viene siendo duramente criticado por sexualizar el personaje de la jurado Nelly Rossinelli, la cual realiza la actriz Gabriela Serpa. Además, por el lenguaje que usa en los diálogos de la mayoría de los personajes.

Carlos Álvarez podría regresar a trabajar con Jorge Benavides. (Foto: Captura de Instagram)

No se quiso pronunciarse acerca de las acusaciones contra Alfredo Benavides

Infobae Perú le consultó sobre las fuertes denuncias que el exchico reality Eyal Berkover ha hecho contra Alfredo Benavides al acusarlo de pedófilo y responsabilizarlo de hacer fiestas con menores de edad.

“Lo digo porque me invitaron cuando era ‘amigo’ de ellos. Un asco, fiesta con muchas drogas y muchos tragos. No sé todavía como no tiene denuncias. Quizás pagaron coimas”, fue lo que escribió el modelo israelí en su cuenta de Twitter.

Carlos Álvarez no se quiso pronunciarse porque considera que es un tema muy delicado y espera que el tiempo sea el encargo el revelar realmente la verdad.

“Es un tema muy delicado y hablarlo me parecería una falta de respeto a un tema que abarca muchos problemas como la denuncias y prefiero esperar a ver qué pasa”, acotó.