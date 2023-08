Pescadores desaparecidos hace más de 72 horas ya no son buscados por autoridades: “Dicen que no tienen gasolina”

Pescadores desaparecidos hace más de 72 horas ya no son buscados por autoridades. VÍDEO: Latina Tv

Dos pescadores artesanales se encuentran desaparecidos en el mar del Callao desde hace más de 72 horas. Fueron vistos por última vez la noche del viernes 18 de agosto, cuando salieron de una playa de Chorrillos en busca de encontrar buena pesca en la isla Radares, tal como siempre hacían para ganarse la vida.

Las personas en cuestión son Jesús Alejandro Samamé Castañeda, de 56 años, y José Ayllón Ulloa, de 53 años, quienes deberían haber vuelto de su travesía la mañana del sábado 19 , según informaron sus familiares.

“El día viernes, a las 9 de la noche, mi padre y su compañero salieron a sus actividades de faena, máximo se demoran un día y están regresando. Siendo ya más de un día, ellos no contestan el teléfono, así que empezaron las preocupaciones ya que aún no entran a puerto”, contó a RPP Mario Samamé, hijo del pescador Jesús Alejandro, de nacionalidad venezolana.

Jesús Alejandro Samame Castañeda tiene 62 años. (Foto: RPP)

De acuerdo a lo manifestado por el joven, tras realizar la denuncia de las desapariciones, fue recién el domingo 20 que la Capitanía del Callao inició una búsqueda, pero “solamente mandaron una embarcación grande”, por lo que tuvo que reclamarle a las autoridades más ahínco para poder encontrar a su padre con vida.

“No hubo acercamiento al supuesto sitio del siniestro, rondaron sí, pero no buscaron de lleno como debería de haber sido. Yo les llamé la atención (a los rescatistas) porque habían estado muy lejos, según las imágenes que pasaban”, precisó Samamé.

“No fue una búsqueda satisfactoria, no es suficiente una sola embarcación, debían haber sido también motos de agua, otras embarcaciones pequeñas, incluso unos helicópteros porque como son islas rocosas, la visibilidad es difícil por lo lejos que está”, continuó.

Embarcación encontrada

La esposa de José Ayllón Ulloa confirmó a Latina Noticias que la embarcación en la que partieron del puerto los pescadores fue hallada rota en el mar del Callao, pero sin ningún tripulante, por lo que aún guarda la esperanza de encontrar a su pareja.

“Mi esposo ya se dedica 40 años a esto, siempre ha sido un buen pescador. No entendemos cómo ha podido ser este accidente. Sus compañeros me dicen que han encontrado hoy día en la mañana el zapato (una embarcación pequeña), pero roto y junto a sus redes, en el Callao”, dijo al mencionado medio.

“No creo que mi esposo haya desaparecido, él siempre ha sido buen pescador. Ha tenido qué pasar algo, no sé, no puedo decir nada hasta que yo vea, si Dios quiere, su cadáver o no sé. Por favor, busquen, ayúdenos, lo necesitamos”, acotó.

José Luis Ayllón Ulloa tenía 53 años. (Foto: RPP)

Sin embargo, denunció que la Capitanía del Callao dejó de lado las búsquedas bajo el argumento de que no tienen más gasolina para salir a patrullar la zona.

“Ayer (domingo) la búsqueda terminó a las 6 de la tarde. Hoy, como nadie estaba buscándolo, han tenido que ir sus amigos en dos chalanas a buscarlos. Llamo a la Capitanía del Callao y me dicen que tengo que hablar con el capitán para que puedan salir al rescate hoy día, pero dicen que no tienen gasolina”, precisó la mujer.

Características de los desaparecidos

Los familiares de las víctimas relataron a los medios que Jesús Alejandro Samamé mide 1.65 metros, de contextura gruesa, raza mestiza, tez trigueña, ojos castaños oscuros, y cabello negro. Por su parte, José Ayllón tiene una altura de 1.65 metros, además de que presenta contextura gruesa, cabello blanco, tez trigueña y ojos castaños oscuros.

Según las historias que contaban los desaparecidos a sus allegados, la familia de ambos pescadores coinciden en que podrían estar varados en alguna isla o dentro de una cueva, como ya ha ocurrido anteriormente. Ante cualquier información o ayuda comunicarse a los siguientes teléfonos: 900317752- 904387707.