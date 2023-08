¿Paolo Guerrero será convocado a la selección peruana para las Eliminatorias? Esto dijo el presidente de LDU Quito

El presidente de LDU de Quito, Isaac Álvarez, se refirió a Paolo Guerrero y su posible llamado a la selección peruana. (LDU)

El viernes 25 de agosto se dará a conocer la conferencia de prensa en donde el técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, anunciará los convocados para la primera fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas contra Paraguay en Ciudad del Este y Brasil en Lima. Entre otros, Gianluca Lapadula será uno de los ausentes por lesión. Por ello surgió la duda de quién podría reemplazarlo. En ese sentido, el presidente de LDU de Quito, Isaac Álvarez, se refirió a si recibió la carta de reserva por Paolo Guerrero.

“No ha llegado todavía a mis manos (carta de reserva), pero si pasa, vamos a apoyarlo. Es mandatario para el crecimiento deportivo de quienes forman parte de la Liga. Desconozco si llegó o no, la verdad. Mal haría en dar una opinión de lo que no la conozco”, comentó en entrevista para RPP Noticias.

De la misma manera, aseguró que si el atacante es citado, confía en que pueda darle alegrías a la ‘bicolor’. “Es el capitán, un referente, alguien que ha puesto el nombre de su país en alto. Le deseamos lo mejor en este proceso que ya empiezan las Eliminatorias en breve”, señaló.

Paolo Guerrero jugó su último partido con la selección peruana ante Japón en un amistoso. (Getty Images)

Para complementar el tema referido a la carta de reserva, el gerente deportivo de LDU, Santiago Jácome, lamentó no poder contar con el delantero, ya que la Liga Pro de Ecuador sigue su curso, aún con el desarrollo de las Eliminatorias. “Todavía no hemos recibido de manera oficial (carta de reserva), pero entendemos que en los próximos días se hará. Hemos tenido una comunicación en interno para ver las fechas y los días. Lamentablemente, para nosotros, por la participación de Paolo Guerrero, no lo tendremos en el torneo local. Jugamos acá el día lunes 4 de septiembre, así que eso impediría un poquito, chocaría con la fecha de la citación”, dijo.

Asimismo, dejó en claro que viene sosteniendo conversaciones con personal de la Federación Peruana de Fútbol para que las jornadas no choquen y puedan contar con él el mayor tiempo posible. “Lo que estamos haciendo es coordinar un poco las fechas para que el itinerario pueda encajar dentro de las prioridades de la selección y de la mano con lo que la Liga Deportiva Universitaria requiera del atacante peruano. Sí, la intención, lógicamente, es conversarlo, apoyarnos mutuamente”, declaró.

Paolo Guerrero viene sumando minutos en LDU de Quito y podría ser convocado a la selección peruana. (LDU)

Como el directivo mencionó líneas arriba, el hecho de que la FPF no haya enviado la carta de reserva aún no quiere decir que no lo haga estos días. Su presencia sería casi un hecho dado que es uno de los futbolistas de mayor jerarquía de la selección peruana y, a sus 39 años, viene sumando minutos en LDU de Quito, donde lleva cinco partidos jugados y un gol a su favor.

Las otras opciones por la baja de Gianluca Lapadula son Alex Valera y, posiblemente, Raúl Ruidíaz. El club del menudo artillero ya recibió la carta de reserva y podría ser considerado.

¿Paolo Guerrero en LDU de Quito más allá del 2023?

Por otro lado, el presidente del club ecuatoriano se refirió a la posibilidad de que el contrato de Paolo Guerrero se extienda más allá del 2023. De hecho, en el vínculo inicial existía la chance de que pueda quedarse una temporada más.

”Tiene un contrato hasta fin de año. Esperamos que nos vaya bien a las dos partes, a Paolo y a Liga Deportiva Universitaria. En lo personal, si podría tenerlo más tiempo, no lo dudo en absoluto. Pero eso va a depender mucho de la disponibilidad, la predisposición, los anhelos o deseos de Paolo. Eso es lo que va a primar”, sostuvo.

Por el momento, el rendimiento del ‘Depredador’ ha sido positivo. Su cuota goleadora no refleja mucho lo que ha aportado en el campo de juego, pues en varias jugadas ha aportado jalando marca y dejando libres a sus compañeros para que puedan insertarse en el área y sean quienes anoten los goles. Es cuestión de tiempo que estire sus cifras con los ‘albos’.