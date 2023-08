Ministro de Justicia descarta implementar ‘Plan Bukele’ en Perú: “Nosotros tenemos un propio modelo”

"Nosotros tenemos un propio modelo", recalcó Maurate | TV Perú

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, descartó que en Perú se implemente el denominado ‘Plan Bukele’ toda vez que, afirma, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte tiene su “propio modelo” para la lucha contra la delincuencia.

Te puede interesar: Perú podría evaluar políticas de Bukele en El Salvador contra la delincuencia, señala Alberto Otárola

“No, en el país no estamos aplicando el modelo de El Salvador. (¿Pero se puede aplicar?) He escuchado comentarios sobre eso. Nosotros tenemos un propio modelo. Estamos intentando y la próxima semana vamos a lanzar un importante modelo peruano que, básicamente, trata de salvar a los jóvenes de que ingresen a las cárceles que hacen mucho daño. Muchos jóvenes en la cárcel son gente pobre, que no ha tenido acceso a la educación, que no ha tenido oportunidades”, declaró Maurate a la prensa en Loreto.

“Son nuestras familias, nuestros sobrinos, nuestros hijos, vecinos del barrio que, por falta de acceso a la educación, por pertenecer a un barrio peligroso, por pertenecer a una familia disfuncional, por violencia familiar, o por cualquier motivo, han ingresado a los penales. Nos toca a nosotros, como Ministerio de Justicia, trabajar duro en resocializarlos mediante la educación y cultura. Ese es nuestro trabajo”, agregó.

Te puede interesar: Presidente del Poder Judicial propone emular régimen de Bukele en El Salvador para combatir la delincuencia

En relación a la “gente avezada y mala que no va a cambiar por nada del mundo”, el titular del Minjusdh aseveró que en dichos casos se optará por recluirlos en penales de máxima seguridad.

“Con esa gente tenemos otro camino que son los penales de máxima seguridad a fin de evitar que sigan causando daño y sigan causando temor a la población”, apuntó el ministro Daniel Maurate.

Alberto Otárola dijo que se “podría” evaluar políticas de Bukele

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, afirmó que se “podría” aplicar algunas medidas del Gobierno de Nayib Bukele; sin embargo, pero aseveró que “a nosotros nos preocupa la agenda del Perú”.

Te puede interesar: ‘Plan Bukele’ despierta interés en Perú: políticos y autoridades evalúan replicar el ‘milagro salvadoreño’

“El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad. El Perú tiene su propia política de seguridad pública. Hemos pedido facultades legislativas al Congreso para enfrentar (la delincuencia)”, declaró.

El primer ministro Alberto Otárola se pronuncia sobre lo dicho por el presidente del Poder Judicial de que el Perú puede rescatar el plan de seguridad implementado en El Salvador. | RPP

“Pretendemos modificar cerca de 50 normas para hacer a la Policía más eficiente y poder atender a los ciudadanos, sobre todo con lo que llamamos policías de a pie (…) El Gobierno quiere promover este tipo de Policía más cercana a la población, a las comunidades y a los barrios”, agregó.

Como se recuerda, el debate en torno al ‘Plan Bukele’ inició luego de que el presidente del Poder Judicial, el juez supremo Javier Arévalo, puso como ejemplo al Gobierno de El Salvador en lucha contra la delincuencia.

“Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”, dijo Arévalo Vela durante la inauguración del Segundo Congreso Internacional de Flagrancia.

La afirmación de Arévalo fue bien recibida por algunos sectores políticos. También hubo comentarios en contra, como el del periodista César Hildebrandt.

“Resulta que Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, admira a Bukele. Está esperando un Bukele. No se preocupe su ‘Bukele’ se está creando. Lo están haciendo de a pocos: un brazo por acá, una ‘bemba’ por allá, ojos, orejas muy grandes. Va a haber. Su ‘Bukele’ lo va a impresionar, doctor Arévalo. Lo primero que va a hacer el ‘Bukele’ peruano es darle una pata en las posaderas porque no va a haber un Poder Judicial que respalde derechos”, enunció Hildebrandt en su podcast semanal.