Milett Figueroa desea continuar su carrera en Argentina: “Quiero hacer ficción, para eso me preparé”

Milett Figueroa viene abriéndose paso internacional siendo parte del programa ‘Bailando 2023′ de Marcelo Tinelli. La peruana ha cautivado al público del país albiceleste con su imponente presencia y es que su belleza no ha pasado desapercibida a tal punto que ya la comenzaron a vincular con el propio conductor.

Pese a ello, desde el inicio la modelo ha demostrado bastante humildad y pies sobre la tierra, ya que afirma que aún es desconocida en este país, pero que trabajará para que poco a poco pueda hacerse de un nombre propio como lo tiene en el Perú.

Es así que el lunes 21 de agosto, la exchica reality se presentó en el programa ‘Buena Tarde’ de Canal 5 de Argentina y habló de los planes que tiene al futuro. Desde el inicio, señaló que es conocida en su país, pero que está empezando de cero.

“Yo vengo desde cero. Me pueden conocer en mi país, pero aquí nadie me conoce todavía. Con la humildad que se tiene que tener, voy a empezar de cero a que me conozcan y si les caigo bien, bien y si no, pues no”, mencionó al respecto.

Milett Figueroa se presentó en Buena Tarde de Argentina. (Captura Canal 5 Argentina)

Por otro lado, fue consultada sobre las polémicas que siempre se crean alrededor de un artista. Sobre ello, señaló que siempre se busca crearlo y es algo que no se puede desligar. “En mi país siempre van a enterarse o tratar de buscar alguna polémica al artista aunque yo no la quiera compartir. Siempre va a ver alguna polémica que es parte de y no se puede desligar”, agregó la peruana.

Respecto a la internacionalización, una de las conductoras le preguntó si es que tenía planes o deseos de hacer carrera en Argentina. Sobre ello, Milett Figueroa señaló que es una de sus metas y afirmó estar preparada para trabajar en ficciones.

“Me encantaría quedarme. Mi visión es hacer casting hacer ficción que es para lo que me he preparado que es lo que me encanta y me apasiona”, expresó emocionada.

Milett Figueroa es la nueva figura de 'Bailando 2023'. (Composición Infobae Perú)

Milett Figueroa y su primera polémica con Fernanda Sosa

El hecho sucedió el último sábado 19 de agosto en el estreno del programa El Debate del Bailando, que no es más que una previa al programa concurso. Este espacio conducido por Denisse Dumas tenía como invitadas a algunas participantes del reality de baile, entre ellas Milett Figueroa, sin embargo, fue protagonista de un tenso momento.

Fue cuando la presentadora se encontraba nombrando a sus invitadas y confundió a la uruguaya Fernanda Sosa con la peruana. En ese momento, la modelo de Uruguay evidenció su incomodidad y no dudó en lanzar un comentario contra la exparticipante de ‘El Gran Show’.

“Milett está atrás que me copió el vestido y el peinado te digo que también”, expresó Fernanda ante la sorpresa de todos los panelistas quienes rápidamente comentaron que esta sería la primera polémica del programa.

Milett Figueroa vivió tenso momento con Fernanda Sosa en la TV Argentina.

Como era de esperarse, la participante peruana no se quedó callada y fiel a su estilo salió a defenderse, afirmando que no había copiado a nadie y que una prenda no definiría el brillo que tuviera en el escenario. “No le copié ningún vestido, estamos de negro y las dos vamos a brillar igual, mi amor”, mencionó mientras hacía una pasarela para todos en el set.

Pero, no todo quedó allí, pues más adelante los panelistas destacaban las prendas de Fernanda Sosa, afirmando que tienen costos invaluables. Incluso, hicieron una comparación de que los zapatos que llevaba podían costar tanto como una cochera. Ante ello, la uruguaya afirmó que traía sus mejores galas para este show.

Frente a este comentario, Milett Figueroa no dudó en aclarar que, sea lo que fuera que ella lleve puesto la haría brillas en el escenario. “A mí me prestaron el vestido, pero la que brilla, brilla igual”, mencionó robándose los aplausos.