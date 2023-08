Jueza que liberó a cómplice del Maldito Cris defiende su fallo: “Al señor solo le han imputado dos hechos”

Ante la ola de cuestionamientos por la liberación de uno de los cómplices del Maldito Cris y de otros 17 investigados de nacionalidad venezolana, la jueza Nathaly Acosta, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Corte de Lima Este, salió a defender su fallo y a dar las razones de su negativa a aceptar la prisión preventiva para el grupo de presuntos delincuentes.

Explicó que la fiscal a cargo del caso, luego que José Arnaldo Gonzales cayera detenido el pasado 23 de julio, le imputó los presuntos delitos de posesión ilegal de municiones y la micromercialización de droga, los cuales ‘no pudo acreditar’ en la audiencia.

“Al señor se le ha imputado solo dos hechos: posesión ilegal de municiones y la micromercialización de droga. Y estos no han sido acreditados por la fiscal, por lo cual se llegó a la conclusión que no había la sospecha fuerte y vehemente que exige el Código (Penal), para yo privar de su libertad a una persona”, declaró a Latina Noticias.

La jueza Nathaly Acosta aseguró que la representante del Ministerio Público no brindó los argumentos suficientes como para aceptar su pedido de prisión preventiva en contra del cómplice del Maldito Cris y otros 17 detenidos.

Aclaró que la representante del Ministerio Público nunca le imputó al amigo del Maldito Cris algún delito vinculado a la explotación sexual, como se ha deslizado en algunos medios. “Ni siquiera al señor le han imputado favorecimiento a la prostitución”, dijo.

“Si es que el señor tiene imputaciones respecto a hechos antelados al día 23 de julio, supongo que (la fiscal) estará llevándolo en otra investigación... solamente me pone que tiene denuncias a nivel policial y a nivel fiscal”, acotó.

Remarcó que es imposible que ella pueda emitir un dictamen por hechos que no están siendo materia de análisis y que solo se ciñó a hacer la valoración por lo que se le imputó a Arnaldo Gonzales el día de su detención.

José Gonzáles es responsable de la muerte de Nicasio Casa en SJL. Foto composición: Infobae Perú / PNP.

¿Por qué liberó a los otros 17 detenidos?

Además, la magistrada detalló que pasó algo similar con los otros detenidos, a quienes se les vinculó con la megabanda criminal el Tren de Aragua. La fiscalía les imputó los delitos de posesión ilegal y micromercialización por tener en su poder 15 cartuchos, 40 gramos de marihuana y 3 gramos de cocaína.

“No se pudo determinar quién eran, porque dice que se encontró en la mesa de la barra (del búnker), juntamente con 19 personas. No me determinó de quién era el producto ni las municiones. La norma exige que debe haber posesión, cuando no me determina esto la fiscal cómo podría hacer yo una calificación o dictar la prisión preventiva”, agregó.

Asimismo, aseguró que el mismo policía que intervino al grupo precisó que dieron ‘negativo’ a droga y municiones. “Ellos mismos ponen en los registros personales que dieron negativo”, subrayó.

Pronunciamiento de jueza. A la derecha, allegado de sicario. A la izquierda, 'Maldito Cris' y su novia

Para la magistrada, estuvo correcto su fallo de imponerle la comparecencia con restricciones y el impedimento de salida del país por nueve meses, por los motivos ya expresados.

También aseguró que la documentación entregada por el Ministerio Público ‘carece de sustento’ para emitir una sentencia condenatoria.

Fueron detenidos en un búnker de SJL

Los implicados habían sido detenidos a fines de julio en un búnker de la avenida Próceres de Independencia, en San Juan de Lurigancho,

“Este sujeto es del entorno del ‘Maldito Cris’, por eso es que se continúa con las operaciones para desarticular a todos estos irrecuperables. Es mejor que dejen el país porque la Policía Nacional del Perú va con todo”, manifestó el coronel PNP Víctor Revoredo, cuando Arnaldo Gonzales fue capturado.

A Gonzáles, más conocido en el mundo del hampa como Corazón, la institución policial le atribuye el crimen de Nicasio Ccasa, quien murió acribillado en el paradero 4 de Huáscar. en San Juan de Luigancho.