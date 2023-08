La furia de Paolo Hurtado tras ser cambiado en Alianza Lima vs Cienciano: no le dejaron patear tiro de esquina

El jugador quiso cobrar un tiro de esquina, pero igual lo sacaron y perdió los papeles en el banco de suplentes. (Video: Liga 1 Max)

Alianza Lima enfrentó a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. Uno de los momentos más llamativos del partido se dio a los 78 minutos, cuando el Gerardo Ameli decidió sustituir a Paolo Hurtado para dar ingreso a Alfredo Ramúa y a Leonel Solís en lugar de Carlos Garcés. Esta decisión no le gustó nada al ‘Caballito’, quien en un inicio no quiso retirarse del campo y terminó saliendo muy molesto.

El ex seleccionado peruano estaba a punto de ejecutar un tiro de esquina, por lo que, cuando se enteró de su cambio, hizo un gesto con la mano pidiendo que esperen a que cobrara el córner. Sin embargo, ni su entrenador ni el cuarto árbitro hicieron caso a este pedido y continuaron solicitándole que se retire del campo. El volante siguió intentándolos convencer de que le permitan ejecutar su remate, y al no encontrar respuesta, comenzó a hacer gestos de frustración y enojo, hasta que se retiró caminando por un costado de la cancha.

Un aspecto que presionó a Hurtado para salir, fue que Solís se apresuró en dejar el gramado y permitir el ingreso del delantero ecuatoriano. Esto significó que el cambio ya estaba hecho y por más resistencia que opusiera, el formado en las divisiones de Alianza Lima, no tenía otra que acatar la orden de su DT.

Las ganas de revancha de Paolo Hurtado con Alianza Lima

Cabe señalar que, este era un partido especial para el ‘Caballito’, pues el año pasado retornó a Alianza entre bombos y platillos, pero por su bajo nivel y el hecho de estar involucrado en escándalos faranduleros, hicieron que se rescinda su contrato tras solo unos meses en los que disputó siete partidos, no marcó goles ni asistencias y terminó fuera de las convocatorias para los últimos partidos y la final con Melgar.

Tiempo después, declaró en contra de Guillermo Salas, ex técnico ‘blanquiazul’, a quien acusó de maltrato: “Un día me acerqué y le pregunté qué era lo que pasaba conmigo, si tenía un tema personal conmigo, porque me sentía maltratado. Yo le pregunté qué era lo que me faltaba para poder entrar en la lista. Entonces, me informa que no me veía bien, que quizá habían otros compañeros mejor que yo, y en realidad, yo respeto a mis compañeros, pero yo entrenaba bien, y creo que era un tema personal”, declaró a Depor.

Paolo Hurtado llegó esta temporada a Cienciano procedente de Alianza Lima.

Tras ello, Hernán Barcos salió a contestarle ““Respeto a todo el mundo, no puedo ponerme en la situación de cada uno, cada uno pasa lo que siente y lo que declara, después hay que bancarlo con hechos. No sé qué habrá pasado, el sentimiento de cada uno, uno tiene que ser responsable, no me gusta hablar de los que no están porque no es justo y cada uno tendrá sus razones. Lo único que siempre digo es que hay que respetar primero a la institución y después ser agradecido. Si tiene problemas personales, hay que resolverlo personal”, expresó.

Por estos motivos, Paolo Hurtado estuvo ansioso y con ganas de marcar un gol a su ex equipo, de hecho, intentó hasta tres remates fuera del área que pasaron cerca de la portería de Ángelo Campos. Sin embargo, no consiguió su objetivo, hecho que le pudo causar más enojo al conocer su cambio, pues se quedaría sin la chance de la ansiada revancha.

El año de Paolo Hurtado en Cienciano

Paolo Hurtado llegó a Cienciano como fichaje estrella para el 2023, no obstante, en 17 partidos solo ha brindado dos asistencias y no marcado ningún gol, además, el equipo no viene cumpliendo la meta de pelear los primeros lugares, por lo que se ha ganado críticas de los hinchas del ‘papá'.