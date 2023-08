Cusco: Profanan tumba del cementerio San Sebastián para llevarse el cadáver de un bebé

Hasta la fecha no se ha identificado a los culpables ni a los sospechosos. (RPP)

La desaparición de un cadáver en extrañas circunstancias ha causado conmoción en la ciudadanía y, sobre todo, en una madre de familia. La mujer se enteró de lo sucedido después de visitar el cementerio San Sebastián, ubicado en la ciudad del Cusco.

Te puede interesar: Machu Picchu: desorden y largas colas para obtener boletos de ingreso para la Ciudadela Inca

Celia Esquivel es la mujer que se encuentra consternada y es la madre del difunto, quien falleció el 11 de julio pasado, generando un profundo dolor en sus familiares. El bebé fue enterrado al día siguiente de su fallecimiento en el camposanto mencionado, sin presagiar que semanas después iban a profanar el nicho.

La señora Esquivel brindó declaraciones a RPP para dar más detalles de lo ocurrido y pedir ayuda a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las autoridades de Cusco. Según contó, el robo habría ocurrido el sábado por la noche. “El encargado del cementerio me informó que el sábado por la mañana todo estaba normal, pero ayer domingo encontraron la tumba así, profanada”, expresó al medio local.

Según contó la madre, el robo habría ocurrido el sábado por la noche. (Huaralenlínea)

Respecto al día en que la mujer se enteró del robo del cadáver de su bebé, es relevante mencionar que ella acudió el domingo 20 de agosto al cementerio con el fin de dejar flores en la tumba de su hijo.

Te puede interesar: Alejandro Soto, acusado de delito contra patrimonio: construyó edificio ilegal entre palacios incas de Cusco

“Su tumbita estaba vacía, no estaba el cadáver. Han abierto la tumba y no hay el cadáver. No sé qué hacer”, expresó la señora con la voz entrecortada. Añadió que en el ataúd habría huellas que podrían ayudar en las investigaciones sobre este caso.

“Ya he presentado una denuncia y en este momento estoy en la Fiscalía. Necesito que la Fiscalía avance en esto, que se haga algo. Que realicen un peritaje, cualquier cosa, para poder avanzar. No hay progreso”, sostuvo la mujer al medio local citado.

La mujer se enteró de lo sucedido después de visitar el cementerio San Sebastián. (Referencial/Difusión)

Cabe mencionar que hasta la fecha no se ha identificado a los culpables ni a los sospechosos, y los peritos tampoco han logrado identificar las huellas dactilares presentes en el ataúd. En otro momento de la entrevista, solicitó “que investiguen los registros telefónicos de los cuidadores del cementerio”.

“Solo pido justicia para mi hijo, que aparezca. Si alguien sabe algo, por favor díganme, comuníquenselo a la Policía. Quiero encontrarlo, por favor. Soy su madre”, agregó la mujer, conmovida.

Otro caso similar ocurrió en Cusco

A mediados de julio, los padres de familia reclamaron a las autoridades del hospital Antonio Lorena por la desaparicion de su menor hijo, quien nació muerto en dicho centro de salud. De acuerdo con el padre, a su pareja se le realizó una cesárea debido a complicaciones en el embarazo. A pesar de los esfuerzos de los médicos, el bebé nació muerto. Horas después, trasladaron el cuerpo a la morgue.

Te puede interesar: Robert De Niro cumplió 80 años: rememoramos su visita al restaurante Central, Machu Picchu e Iquitos en 2019

Precisamente en ese lugar, personas inescrupulosas robaron el cadáver. El hombre se enteró de lo sucedido días después. “Nos acercamos para hacer los trámites, pero nos informaron que nuestro pequeño había desaparecido. Es algo ilógico”, sostuvo a los medios de comunicación.

Lamentablemente, las cámaras de seguridad de la morgue estaban desactivadas, lo que impidió identificar a los responsables.

Padres de familia reclamaron a las autoridades del hospital Antonio Lorena por la desaparicion de su menor hijo. (RPP)

Tras conocerse la desaparición del cadáver, el director del hospital Antonio Lorena de Cusco, Rubén Porcel Alarcón, brindó más detalles del caso que generó preocupación en la opinión pública y, sobre todo, en los familiares del bebé.

“Estamos muy preocupados. Se trata de la pérdida de un feto de 8 meses de gestación que nació muerto. En esas circunstancias, se trasladó el cuerpo a la morgue del hospital”, comentó a la prensa.

Respecto a cómo habrían ingresado al recinto, Porcel Alarcón indicó que “forzaron la ventana trasera y prácticamente sacaron el cuerpo. Hasta el momento, desconocemos dónde se encuentra el cadáver”.