Arquero con nacionalidad peruana salió en el banco de suplentes de Barcelona vs Cádiz por LaLiga de España

El Barcelona derrotó 2-0 al Cádiz con presencia de un futbolista con nacionalidad peruana en el banco (Sport).

Barcelona venció 2-0 al Cádiz en el Camp Nou por la segunda fecha de la LaLiga. Aunque muchos no se enteraron, este partido tuvo presencia nacional, ya que Diego Kochen, portero de madre peruana, fue convocado por Xavi Hernández e integró el banco de suplentes como alternativa a Ter Stegen.

De esta forma, tuvo la oportunidad de compartir vestuario con jugadores de la talla de Robert Lewandowski, Pedri, Frenkie De Jong, İlkay Gundogan, Jules Koundé, Gavi, Alejandro Baldé, Ansu Fati, entre otros. Esta no fue su primera vez con el plantel ‘culé'. Recordemos que, a mediados de año, fue citado por el entrenador a su primer entrenamiento con el equipo principal, hecho que publicó en redes sociales: “Agradecido por esta experiencia”, escribió.

Alineación del Barcelona vs Cádiz, con Diego Kochen en la banca de suplentes.

Cabe señalar que, el futbolista de 17 años nació el 19 de marzo de 2006 en Florida, Estados Unidos y su padre es oriundo de Venezuela, por lo que también tiene la posibilidad de jugar con dichos países. Hasta la fecha, el futuro de Kochen está más cerca de su país natal, pues fue convocado a su selección Sub 17 para la competición clasificatoria de Concacaf al Mundial de la categoría. No obstante, fue suplente y no llegó disputar ningún partido del certamen. Es decir, aún tiene chances de ser convocado por la ‘bicolor’. Se conoce que ya es seguido por la Federación Peruana de Fútbol.

Diego Kochen entrena con el primer equipo del Barcelona desde mayo del 2023 (Instagram Diego Kochen).

La trayectoria de Diego Kochen

Diego Kochen comenzó jugando en Weston Academy de Estados Unidos, donde permaneció hasta 2018, cuando emigró a España. En la Madre Patria continuó su formación en la Academia Marcet, especializada en arqueros, hasta que en 2019 el Barcelona se interesó por sus servicios. En el cuadro catalán poco a poco fue quemando etapas hasta llegar al primer equipo. Durante los últimos años pasó por diversas categorías y fue entrenado por exporteros reconocidos del club como Arnau Tenas y Carlos Busquets, padre de Sergio Busquets.

“Le agradezco al club por la oportunidad de estar entrenando con ellos, estar en los partidos y observar como juegan. Hay que aprovechar cada momento que tienes. Estuve un año jugando en la Academia Marcet y desde ahí me fichó el ‘Barca’. Llegué a la categoría del Infantil A y cuando me dijeron la noticia no me lo podía creer, porque es un club muy grande. Era un sueño cumplido, desde pequeño he sido fan. Marc André Ter Stegen, Víctor Valdés y Claudio Bravo fueron mis ídolos”, declaró en entrevista para el canal oficial del Barcelona.

Mejores acciones del golero Diego Kochen en la semifinal de la Copa Catalunya 2022 entre los equipos cadetes A del Barcelona y Girona. (Video: FCB Canteranos)

La competencia de Diego Kochen en Barcelona

Si bien, Diego Kochen ya tuvo la posibilidad de salir convocado en el primer equipo del Barcelona, esto no significa que tenga el puesto de arquero suplente asegurado en el cuadro catalán. Otros futbolistas que compiten por ser la alternativa a Marc-André ter Stegen, son Iñaki Peña y Ander Astralaga.

El primero tiene 24 años y la temporada pasada disputó cinco partidos, dos por Liga Española, dos por Copa del Rey y uno en la Champions League. Viene de atajar varios años en el Barcelona B y en la temporada 2020/2021 estuvo a préstamo en Galatasaray de Turquía, donde atajó ocho encuentros en total. También ha sido convocado por España en todas sus categorías inferiores. Debido a este rodaje es, en el papel, el primer sustituto al guardameta alemán. Cabe mencionar que, no estuvo ante el Cádiz debido a que los ‘azulgranas’ aún no logran su inscripción.

Por su parte, Astralaga, quien salió en el banco junto a Diego Kochen, tiene 19 años y se perfila para ser el portero titular del Barcelona B, que milita en la tercera división española. Esta fue su cuarta vez en el banco del primer equipo.