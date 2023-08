Ventanilla: Menores serían los autores del brutal asesinato y descuartizamiento del adolescente de 15 años

Unos menores serían los culpables de asesinato a otro adolescente. Video: Reporte Semanal

Diego Casado Meza (15) murió de una forma despiada hace unas semanas, luego de salir a jugar fulbito a la losa cercana a su vivienda, en Ventanilla. Lamentablemente, los restos óseos del adolescente fueron hallados días después. Ahora, todo parece indicar que otros menores de edad serían los asesinos.

Te puede interesar: Ministerio de Educación presentará proyecto de ley que permitirá conocer la lista de profesores violadores

Según la información brindada por algunos compañeros del colegio Portocarrero Ventanilla Pachacútec donde estudiaba el menor, éste recibía amenazas de muerte por otros adolescentes quienes estaban involucrados en prácticas de acoso escolar.

La situación constante de bullying era algo insoportable para el menor que cursaba el 3er año de secundaria quien se agarró a golpes con el compañero de colegio que lo hostigaba. Después de esta pelea, la pesadilla inició. La violencia se agudizó y sus verdugos habrían cumplido con su amenaza de muerte.

El último día que Diego estuvo con vida

Las pruebas que reúne la Policía Nacional y la familia de la víctima son bastantes claras y apuntan a los mismos responsables de su acoso escolar.

Te puede interesar: Ventanilla: Padres exigen justicia tras hallar presuntos restos óseos de su hijo reportado como desaparecido

De acuerdo con las declaraciones de sus amigos y testigos del último día de vida de Diego, el pasado 6 de agosto fueron a un parque luego del fútbol y luego cada uno se dirigió a su casa. No obstante, el adolescente de 15 años se quedó en dicho lugar con otras personas.

Los tres sujetos son menores de edad y vecinos de Diego. Ellos se perfilan como los principales sospechosos del macabro asesinato. La madre del menor ha preferido no revelar la identidad a los medios de comunicación producto de amenazas que ella también ha comenzado a recibir. No obstante, las autoridades competentes siguen el rastro de este caso.

Un menor fue asesinado y los culpables serían otros adolescentes. Video: Reporte Semanal

Con el dolor latente aún en el corazón, la progenitora sostiene que su hijo venía recibiendo amenazas. Aunque él nunca le contó esto a su madre, tal vez para no preocuparla, sí reveló algo a sus amigos más cercanos de la escuela: Tenía una información que sus verdugos no querían que revelara.

Te puede interesar: Desapareció adolescente que salió a jugar fútbol: madre afirma que cuerpo calcinado y mutilado coincide con prendas

“A mí no me comentaba nada. No sospechaba nada porque él aquí se quedaba en la casa. Me apoyaba bastante mi hijo. Simplemente un día cuando vino del colegio, he visto su cara renegrido. Pregunté y me dijo que está golpeado y yo comencé a consultar a uno de sus compañeros que tiene por acá por donde vive. (...) Ellos me dijeron que él tenía una amenaza, pero que no le habían pegado en el colegio, sino fuera del colegio, que le han mandado a pegar”, comentó para Latina.

Por otro lado, el tío de Diego dio un dato más escalofriante: relató que marcó el número de teléfono de su sobrino y, sorprendentemente, los perpetradores de este acto macabro habían establecido una melodía de fondo, lo que permitió escuchar en la distancia los angustiantes gritos de auxilio de una persona que podría haber sido su sobrino.

El día del hallazgo

El 6 de agosto, Diego desapareció sin dejar rastro. Pasaron doce días hasta que, el 13 de agosto, la familia Casado Meza recibió una llamada que les comunicó el descubrimiento de los restos óseos de un menor que habían sido descuartizado.

El miércoles 16 del mismo mes, el fémur del adolescente le fue entregado en una bolsa negra a los padres de Diego. Ésta parte de su cuerpo fue hallado en el distrito Santa Rosa, aledaño a Ventanilla.

Menores de edad serían culpables de asesinato de adolescente. Video: Reporte Semanal

Los restos deben ser sometidos a una pericia de ley para determinar si pertenecen al menor desaparecido. No obstante, la madre de Diego señala que sí se trata de su hijo, pues junto a los restos hallados estaba su gorra, zapatillas, casaca y otras prendas que el menor usó en su último día de vida.

De acuerdo con las primeras pesquisas, el menor no era el blanco original del ataque. Al parecer, un grupo rival tenía la intención de acabar con la vida de un amigo suyo, buscando luego intercambiarlo por el ahora fallecido.

“Yo quisiera que él descanse. Yo pido a las autoridades que se me haga justicia. Justicia quiero porque yo no lo voy a aceptar. Hasta que no agarren a los culpables, no voy a estar tranquila, por lo que le han hecho a mi hijo”, sostuvo.