Kurt Villavicencio y lo que pensaba de Rafael Fernández, expareja de Karla Tarazona: “Él quería promocionarse”

Kurt Villavicencio no tiene pelos en la lengua y cuando fue consultado por lo que pensaba de Rafael Fernández cuando lo conoció, lo dejó claro. El amigo y compañero de conducción de Karla Tarazona, en ‘Préndete’, reveló que en un principio tuvo un buen concepto del empresario, sin embargo, tanta exposición y muestra de abundancia le hizo dudar de sus verdaderas intenciones.

El comunicador se presentó en el programa “Hablemos de Belleza”, con Deisy Córdova, y comentó también cómo vio a Karla Tarazona después que su relación terminara de forma repentina.

“Cuando conocí a su esposo, dije que bueno, Karla con un hombre centrado, ya un padre de familia. No por el dinero, lo único que yo decía por qué muestra tanto, que las camionetas, que el caserón, a mí lo que más miedo me daba es que la puedan secuestrar”, indicó el popular Metiche.

“A mí me parece que él le jugó una mala jugada a Karla, en un momento pensé que lo que él quería era promocionarse y luego cuando se sintió apabullado por todo, dijo no, ‘mejor acá terminó la relación’. A mí lo que me parece raro es que el 9 de agosto (del 2022), le hizo una locura de amor porque cumplían dos años de haberse conocido, y el día 26 de agosto estaba diciendo que ya se le había desgastado el amor. Todo lo tenía fríamente calculado”, acotó Villavicencio.

El conductor señaló que esa época fue bastante difícil para Karla Tarazona, pues estaba muy enamorada de Rafael Fernández cuando su relación terminó. “Ella estaba enamorada, he visto como a Karla después de la separación le costaba ir al canal y hacer el programa”, explicó.

Kurt Villavicencio cuenta qué pensó de la expareja de Karla Tarazona. IG Karla Tarazona/ Willax TV

Su trabajo con Laura Bozzo y Magaly Medina

Kurt Villavicencio también se refirió a su trabajo en televisión antes de convertirse en Metiche, donde trabajo junto a poderosas mujeres como Magaly Medina y Laura Bozzo.

“Fue duro, fuerte, porque Laura tiene un temperamento muy complicado, si el rating está bien, está todo bien, pero si el rating está bajando, ahí la cosa se pone complicada. Con Laura trabajé tres años y medio y con Magaly ocho años. Con Magaly me llevaba mejor, porque es una mujer muy obsesiva con su trabajo, aprendes mucho de ella, pero Laura era muy grosera, te trataba mal y me chocaba”, explicó el comunicador.

Hoy en día, que se muestra frente a pantalla, no duda en expresar lo que piensa y preguntar lo que le parezca, hecho que le ha traído muchos problemas. Actualmente, está enfrentando una demanda de Christian Domínguez, quien lo denunció por decir que le fue infiel a Pamela Franco.

A raíz de ello no puede hablar de él. Sin embargo, no es la única persona con la que ha tenido problemas. Kurt Villavicencio contó cuando el salsero Josimar mandó a callarlo usando la fuerza, según sus propias palabras.

“La seguridad de Josimar, cuando yo estaba haciendo mi trabajo de reportero en el programa Válgame, fui a un evento donde estaba él, hicieron un cerco para que no se acerque la prensa y yo lanzaba mis preguntas al aire, (de pronto) vino la seguridad de Josimar, me cogió de tal forma el brazo que me dejo rojo dos días. A él le incomoda las preguntas, le revienta las preguntas, pero cuando necesita de la prensa y la televisión por sus musicales o para promocionar un evento, ahí si buscan a la prensa y le pasan la franela”, señaló Kurt en ‘Hablemos de Belleza’, espacio que se emite los sábados a través de Willax Televisión.