Gol anulado a Sporting Cristal: árbitro tuvo que pedir ayuda a asistente para tomar una decisión tras revisar el VAR

Árbitro revisó el VAR y cambió de decisión. La escena tardó casi cinco minutos. (Video: Liga 1 Max)

Sporting Cristal recibió a Deportivo Municipal en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 10 del Torneo Clausura. Los ‘celestes’ encontraron el primero a los 32 minutos por medio de Gianfranco Chávez, sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro Sebastián Lozano tomó la decisión de anularlo por posición adelantada de Washington Corozo.

La acción fue bastante polémica, pues el defensor central se encontraba habilitado al momento en el que sale el pase de Martín Távara. El que estaba en fuera de juego era el extremo ecuatoriano, quien no tiene participación directa en la elaboración del tanto. No obstante, VAR llamó al juez por una presunta intervención del ex Independiente del Valle, quien hizo hecho un movimiento que habría incomodado a Facundo Rodríguez, el cual se disponía a marcar al canterano ‘celeste’.

Fue tan difícil tomar la decisión, que Lozano se tardó varios minutos en el VAR, chequeando todas las tomas que el videoarbitraje le brinda. Incluso llegó a pedir que uno de sus asistentes se acerque para ayudarlo a decidir el veredicto. Finalmente, llegaron a la conclusión de que Corozo sí tuvo injerencia en la jugada e invalidaron la conquista.

Este hecho fue bastante curioso, ya que se ha visto en pocas ocasiones que un árbitro tenga que llamar a uno de sus colaboradores para revisar una acción del VAR en conjunto. Es preciso indicar que, esto no significa una falla, pues es un recurso autorizado por el reglamento de la FIFA.

Tras este fallo arbitral, todos los jugadores de Sporting Cristal fueron a increpar al referí, quien le mostró la tarjeta amarilla a Martín Távara por sus reclamos subidos de tono. Otro que se indignó fue el técnico Tiago Nunes, quien no lo podía creer y reclamó furioso y haciendo gestos de frustración con los brazos.

Tiago Nunes furioso por la anulación del tanto de Gianfranco Chávez (Liga 1 Max).

El primer tiempo no fue el mejor para Sporting Cristal, si bien fueron superiores en los 45 minutos, vivieron una serie de eventos que los hizo salir con bronca al vestuario. El primero fue la preocupante lesión de Jhilmar Lora, quien presentó molestias tras caer mal luego de una disputa con Pablo Erustes y tuvo que ser sustituido por Franco Medina. La segunda se dio pocos minutos después del gol anulado, pues Sebastián Lozano les cobró un penal a favor por mano de Jair Céspedes, pero Carlos Solís le atajó el remate a Írven Ávila. De esta forma, se fueron al descanso empatando 0-0.