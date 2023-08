Pedro García contó una divertida anécdota con Óscar Ruggeri cuando intentó entrevistarlo en Buenos Aires

La divertida anécdota de Pedro García con Óscar Ruggeri en 1997 | Movistar Deportes

Óscar Ruggeri se encuentra en el Perú para realizar una conferencia para hablar sobre la clasificación de la ‘bicolor’ al Mundial Rusia 2018, y acudió a un programa deportivo donde se encontró con Pedro García. El periodista deportivo aprovechó para contar una anécdota que tuvo con el exfutbolista argentino cuando quería entrevistarlo hace 26 años atrás.

El comunicador relató el momento divertido que vivió en una de sus visitas en Buenos Aires para cubrir un partido de fútbol. Fue a buscar al campeón del mundo con Argentina en el Mundial México 1986 para una exclusiva cuando estaba jugando en Lanús.

“Quiero contar una historia que es cierta. Puede que no lo recuerdes, pero te la voy a contar. Era 1997 y te encontrabas en Lanús. Fue uno de mis primeros viajes a Buenos Aires para cubrir fútbol. En esa ocasión, descubrí que tu equipo estaba concentrando cerca de mi hotel. Observé un autobús descender y a los jugadores con sus buzos. Sabía que se trataba de Lanús, como estaba bien informado: Ruggeri jugaba en ese equipo”, contó García en el programa ‘Al Ángulo’.

Luego agregó: “Entré al hotel y pregunté si era el lugar de concentración de Lanús. Pregunté acerca de tu paradero, ya que no te veía por ningún lado. Sin embargo, finalmente apareciste. Saliste de la cafetería y te alcancé en la puerta del ascensor. Justo en ese momento, se abrió la puerta del ascensor y algunas personas estaban a punto de entrar. Yo te saludé, ‘Ruggeri, ¿cómo estás? Soy Pedro de Perú. Estoy de paso por Buenos Aires y me encantaría disponer de 5 o 10 minutos para hacerte una entrevista. Mi camarógrafo está aquí'. Tú me dijiste en la puerta del ascensor, ‘Espera cinco minutos’, y la puerta se cerró. Me quedé sentado como un idiota en la cafetería durante una hora, incluso una hora y cuarenta y cinco minutos, esperando a que aparecieras”.

Ni bien terminó el periodista en relatar el ameno momento, Ruggeri le pidió disculpas por haberlo hecho pasar por esa situación incómoda a pesar de no recordarlo, y resaltó que después de varios años ya puede atenderlo desatando más risas. “Yo no me acuerdo. Son cosas que si volvería atrás, solucionaría, pero mirá aquí estoy (risas)”, manifestó.

Y García sentenció su relato resaltando que se quedó esperando varias horas por una entrevista que nunca se dio: “Quiero creer que tuviste la mejor fe de bajar, y seguramente un técnico u otra persona te llamó un rato, pero sí me quedé esperando un buen rato hasta que comprendí que no ibas a bajar nunca (risas)”.

Óscar Ruggeri pasó un momento divertido con la anécdota de Pedro García.

Diego Rebagliati también contó una anécdota

El comentarista deportivo también recordó un episodio que pasó con Óscar Ruggeri en el partido de la selección peruana contra Brasil en la final de la Copa América 2019, que se jugó en el Maracaná, y que lamentablemente se perdió por 3-1, y la ‘bicolor’ se quedó con el segundo lugar. Ricardo Gareca estaba al mando del equipo. Paolo Guerrero logró marcar de penal, y ese gol desató un momento inolvidable para Diego Rebaglati. Relató cómo vivió la anotación del ‘Depredador’ con el amigo incondicional del ‘Tigre’ en medio de periodistas brasileños, a lo que respondió que sí recordaba ese suceso.

“Maracaná, Perú vs Brasil, final de Copa América. Yo estaba comentando el partido para la radio, y gol de Paolo de penal, el 95% eran brasileños de donde estábamos. Mete gol Paolo y yo me paro a gritarlo en la zona de prensa, y me encuentro con la cara de Óscar que se voltea a gritar el gol, lo hemos gritado, fuimos los únicos que lo gritamos en el área de transmisión. Tú (Ruggeri), normalmente, no comentas, pero estaba ahí en la cabina. Nos hemos mirado para gritar el gol. Los argentinos no se pararon a gritarlo, el único que lo hizo, fuiste tú. Fue un momento que siempre recuerdo”, comentó el exjugador de Sporting Cristal.