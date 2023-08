Nicola Porcella venderá el departamento que tiene en Perú y podría mudarse al lado de Wendy Guevara en México. | Amor y Fuego.

Tras su exitoso paso por ‘La Casa de los Famosos México’, Nicola Porcella regresó al Perú con el objetivo de darle una sorpresa a su mamá en el día de su cumpleaños. A su llegada al aeropuerto, el exchico reality fue abordado por una cámara de ‘Amor y Fuego’, quienes lo estuvieron esperando durante toda la madrugada.

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ se animó a dar unas breves declaraciones sobre lo que ha significado para él estar en este programa mexicano, el cual le ha dado la oportunidad de conseguir trabajo en el país azteca.

“Con mucha humildad, bastante tranquilo. Como siempre lo he dicho, a mí me toco en el momento que me tenía que tocar, estoy muy tranquilo y contento, ya me quedo a vivir allá, estoy pasando por un momento feliz”, dijo.

De otro lado, cuando fue consultado sobre la posibilidad de visitar el Perú junto a Wendy Guevara para la Teletón que se llevará a cabo en el mes de setiembre, Nicola Porcella afirmó que no sabía si esto iba a ser posible, pues tienen una agenda bastante apretada.

“Estamos en eso. Wendy ya inició ahora un programa y yo estoy con unas cosas que tengo que hacer en Televisa. Obviamente, está con muchas ganas de venir al Perú, pero aunque no creas, nos han puesto una agenda bastante apretada tras salir del reality”, indicó.

Nicola Porcella regresó a Perú y este es el motivo de su llegada. Instagram.

Venderá su departamento

En otro momento, Nicola Porcella confirmó la información que dio Wendy Guevara en sus historias de Instagram, en el que dijo que su excompañero no solo había ido a estar cerca de su familia, sino que también tenía la intención de poner sus papeles en orden para vender la propiedad que tiene en el Perú.

“Sí, voy a vender varias cosas acá y es algo relámpago, vengo por pocos días. Es una segunda oportunidad y quiero aprovecharla. Ya tengo 35 años, estoy más tranquilo y más maduro”, señaló el exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

No sabía que se ganó el cariño de los mexicanos

Nicola Porcella confesó que no se enteró de las emociones que desató su participación en ‘La Casa de los Famosos México’ hasta un día después de salir de este reality. Fue durante una entrevista para Televisa que le enseñaron que tenía un ejército de seguidores.

“Yo entendía nada de lo que pasaba hasta el día siguiente que salí. A mí me mandaban helicópteros, juegos de drones, pero no sabía lo que pasaba. Yo pensaba que tenía un amigo millonario que me mandaba muchas cosas. Creo que nadie de la casa entendió lo que estuvo pasando fuera de la casa, yo recién me enteré al día siguiente”, precisó.

Nicola Porcella confirmó que se quedará a vivir en México luego de su participación en ‘La Casa de los Famosos México’

Podría vivir con Wendy Guevara

Durante una transmisión en vivo que realizó mediante su cuenta de Instagram, Wendy Guevara señaló que estaba sola en ese momento porque Nicola Porcella se fue al Perú para vender las propiedades que tiene en su país natal.

Asimismo, la influencer señaló que una vez que él regrese, ellos tienen la intención de juntarse para buscar un departamento en Ciudad de México. En ese sentido, indicó que ambos podrían vivir juntos durante un tiempo hasta que se establezcan por completo.

“Nico se fue hoy a Perú. Nico necesita ir a vender su depa, a vender sus cosas porque se va a venir a vivir a Ciudad de México y lo voy a ver más seguido a Nico. De hecho, los dos íbamos a buscar depa para ver si yo lo compartía con él y algo así”, señaló.