Javier Masías, jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, se quebró al recibir tiernas sorpresas de sus fans

Javier Masías se quebró por la tierna sorpresa de sus pequeños fanáticos. El Gran Chef Famosos / Latina TV

¡Sí tiene corazón! Javier Masías, el jurado más duro de ‘El Gran Chef Chamosos’, sorprendió a todos al quebrarse en la reciente emisión del programa de Latina TV, de este sábado 19 de agosto. El crítico gastronómico mostró su lado más sensible, luego que varios niños le enviaran saludos y dibujos del popular ‘Volcancito’.

Mayra Goñi, la ‘Herbolaria del Pueblo’, el ‘Loco’ Wagner, Mariella Zanetti y Milena Vasquéz se enfrentaron una vez más en la cocina para definir quiénes serán los sentenciados de la semana. El conductor José Pelaéz anunció que la temática del día será en honor al Día del Niño, que se celebra este domingo 20 de agosto.

Durante el transcurso del programa, según se puede ver en las imágenes promocionales, los jurados Nelly Rosinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías quedaron maravillados por los videos de pequeños peruanos, quienes los eligieron como sus favoritos.

Javier Masías recibió dibujos realizados por niños fanáticos de 'El Gran Chef Famosos'. Latina TV

“A mí me gusta Javier porque me da mucha alegría”, expresó una de las niñas.

En otro momento, la producción de ‘El Gran Chef Famosos’ le entregó a Javier Masías un dibujo que había hecho uno de sus pequeños fanáticos. El temido jurado se quebró al ver que lo habían ilustrado criticando el plato de los participantes.

Javier Masías respondió a Jimmy Santi

En diálogo con Infobae Perú, Javier Masías dejó en claro que, pese a los ácidos comentarios que suele hacer en el programa, no tiene ningún problema con los participantes de ‘El Gran Chef Famosos’. Esto con relación a las acusaciones de Jimmy Santi, quien afirmó que el jurado del programa no lo trataba de la mejor manera.

“Él hizo un lindo trabajo en el programa. Me dio un poco de pena que se fuera como se fue porque aquí lo hemos tratado con mucho cariño y respeto. Dio mucho más de lo que se esperaba, por eso me pareció sorprendente que tuviera una reacción como esa (renunciar). No tengo mucho qué comentar, yo lo dije todo en ese episodio”, mencinó a este medio.

Tras ello, Javier Masías aseguró que no conocía personalmente al intérprete de ‘Chin Chin’ y que la actitud que demuestra en el concurso gasotronómico forma parte de un personaje. “Yo vengo a hacer un personaje que es divertidísimo y a él también le divirtió, por eso me parece sorprendente todo esto. No tengo mucho más que decir. Creo que lo dije todo en el programa, que fue lindo. Él se fue por todo lo alto”, sentenció.

Javier Masías se pronunció tras las acusaciones de Jimmy Santi sobre supuestos favoritismos en 'El Gran Chef Famosos'. (Infobae Perú/Marylin Farroñay Ccasani)

¿Quién es Javier Masías?

Javier Masías es un periodista, escritor y crítico gastronómico con una extensa trayectoria en el mundo de la cocina. Sus columnas han sido publicadas en reconocidos medios de comunicación de varios países de Latinoamérica. Además, ha aparecido en ‘Street food: Latin America’, serie de Netflix, donde resaltó la comida ‘callejera’ de Perú. Es dueño de la librería Babel en Miraflores.

En el 2023, ganó gran popularidad al formar parte de los jueces de ‘El Gran Chef Famosos’, siendo el más duro de los tres.

El jurado más 'malo' de 'El gran Chef Famosos', Javier Masías, se ha vuelto el favorito de los usuarios en redes sociales. (Instagram/@elgrancheffamosos)

“A mí solo me invitaron a juzgar platos. Me dijeron: ‘Mira, vas a ser juez gastronómico de un concurso’. No me pareció extraño, es algo que he hecho muchas veces. Pero cuando llegué me explicaron que la gente no sabía cocinar tanto. No pensé que con ‘tanto’ se referían a un abismo existencial”, resaltó en diálogo con Infobae Perú.

En otro momento, Javier Masías resaltó que aún le resulta extraño contar con un séquito de fans. “El otro día me encontré con una señora que me dijo que no era tan malo como en la televisión... y que tampoco era tan guapo. Entonces, yo le contesté: ‘Bueno, es lo que hay, señora. Felizmente, usted y yo no tenemos nada más que tomarnos una foto’. La señora quedó encantada”, contó.