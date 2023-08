Walter Ayala ascendió a militar que reconoció haber realizado tocamientos indebidos a serumista

Walter Ayala respaldó la asunción de Elvis Jordán Guevara. | Infobae Perú

Una prueba más de que en su gestión no existía la meritocracia. Luego de conocerse la denuncia constitucional en su contra sobre presuntos ascensos irregulares a cambio de coimas, Infobae Perú conoció que el entonces titular del Ministerio de Defensa, Walter Ayala, premió en el Ejército del Perú a un militar que no solo fue acusado de tocamientos indebidos, sino que lo reconoció.

El pasado 2 de diciembre del 2019, un joven serumista de 26 años denunció ante la Fiscalía Provincial Penal de Huamanga que, mientras brindaba atención médica a Elvis Jordán Guevara por un corte en el labio, el entonces comandante realizó condenable hecho.

“Me empezó a tocar, me intentó besar y yo tuve que golpearlo, empujarlo y salir, es una cosa indignante. Estoy en un tratamiento psicológico y psiquiátrico. Temo por mi vida, la mi abogado y de mi familia, no es sencillo hacer este tipo de denuncias”, detalló en conversación con América Noticias.

Declaraciones de la víctima de tocamientos indebidos y audio del militar. | América Noticias

Asimismo, se difundió el audio donde el militar reconoce haber cometido el abuso. “Si en algún momento yo le he faltado, que seguramente sí, sepa usted que estoy completamente avergonzado. Estoy completamente arrepentido. [Pasaron] Una serie de cosas, seguramente, salí y empecé a tomar de todo”, dijo Jordán Guevara.

La víctima sostuvo que denunció el hecho ante el Ministerio Público y el fuero militar, pero que no se estaban tomando las medidas inmediatas. “Sanidad del Ejército me indicó que haría un documento y que no se vería afectada mi remuneración, pero no he tenido respuesta concreta. Es más, me cortaron el sueldo”, detalló entonces.

Luego de la difusión del caso, el Ejército emitió un comunicado en “rechazo de los actos de esta naturaleza” y, además de anunciar un proceso de investigación, notificaron del “relevo del comandante de Unidad del Teniente Coronel Elvis David Jordán Guevara”.

Comunicado de las Fuerzas Armadas sobre el caso de Elvis Jordan Guevara. | FF.AA.

Sin embargo, su salida duró poco menos de dos años. El 14 de octubre de 2021, a través de la resolución ministerial Nº 0594-2021-DE, publicada un día antes de las reuniones en las que —de acuerdo a la hipótesis fiscal— se debatían los ascensos irregulares”. “En una exposición por parte de los participantes, en la que sustentaron cómo se desarrollaría el proceso de ascenso por selección, los actores participantes y sus responsabilidades, así como las propuestas de puntaje a ser aplicados”; se oficializó el ascenso de Jordan Guevara, quien no solo retornó, sino que pasó de ser comandante a teniente coronel.

“La Junta de Selección para el Ascenso a los grados de Oficiales Superiores del Ejército del Perú ha establecido los ‘Cuadros de Mérito’ conforme al Cuadro Final N° 3 de la Junta de Selección de fecha 12 de octubre de 2021, que constituyen la propuesta institucional de ascensos para los grados de Oficiales Superiores, en observancia a lo previsto en el artículo 34 y en el literal b) del artículo 35 de la Ley N° 29108, así como en los literales b) y c) del artículo 50 y el artículo 51 de su Reglamento, y de conformidad a las vacantes previstas en la Resolución Ministerial Nº 0580-2021-DE; como producto del orden correlativo de la calificación final obtenida, habiéndose aplicado los principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad y transparencia, igualdad de derechos, oportunidad y ética, contemplados en el artículo 3 de la Ley Nº 29108, Ley de Ascensos de Oficiales de las Fuerzas Armadas”, menciona el documento pese a que se considera al denunciado.

“Se resuelve ascender, con fecha 1 de enero de 2022, a los grados de Coronel, Teniente Coronel y Mayor, a los siguientes oficiales, otorgándoles los despachos correspondientes. y disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de Defensa (www.gob.pe/mindef), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano”, precisa la norma.