Vanessa López revela que junto a ‘Tomate’ Barraza tienen un embrión congelado: “Sueña con su hijo hombre”

Fuertes declaraciones. En la última edición de Magaly TV La Firme del 17 de agosto tuvo en el set de invitada a la modelo Vanessa López para hablar sobre la relación que mantiene con su expareja Carlos ‘Tomate’ Barraza. Como se sabe, la expareja mantiene una relación de padres presentes por el bienestar de la pequeña, mientras Vanessa cuida de la menor.

Sin embargo, en estos días Medina difundió imágenes en las que se observa el locutor de radio elevando la voz de manera agresiva hacia Vanessa, reprochándole que permita que su hija se la lleve a su casa. Lamentablemente, López detalló que había sido víctima de la agresión de Barraza porque debido a los forcejeos, el sobrino de ‘Chato’ Barraza le rompió una uña y descuadró una puerta de su casa.

“Sé que muchos están indignados de la manera en que justifique el comportamiento de Carlos, el día que vino a mi casa, pero me manipuló para quedarme callada y defenderlo diciendo que perdería su trabajo. No es la primera vez que viene hacer escándalo y siempre comportándose de una manera agresiva, donde hasta me saco una uña acrílica y descuadrando mi puerta”, dijo la modelo en un inicio, pese a que antes lo defendía.

Es por eso, que hoy 17 de agosto Vanessa llegó al estudio de Magaly TV La Firme para hablar de la relación que tiene con el padre de su hija. Y es ahí, donde la modelo sorprende con sus declaraciones, pues reveló que el cantante quiere tener otro hijo con ella. La también influencer hizo público que el cantante expresó su deseo de reconciliación con ella, pero con la intención de tener otro hijo juntos, ya que mantienen congelado un embrión, lo cual dejó perplejos a los espectadores.

“Lo que pasa es que Tomate cuando está un poco tomado te inventa un montón de cosas porque él y yo tenemos un embrión congelado. Él sueña con tener su hijo hombre y me dice ´yo no quiero tener un hijo con otra mujer que no seas tú´”, comentó la expareja de Carlos Barraza, dejando asombrada a Magaly Medina. Como se sabe, ambos pusieron fin a su relación en malos términos.

Por otro lado, Vanessa López admitió que en compañía de Tomate Barraza tienen un embrión preservado y que su última hija vino al mundo mediante un proceso de fertilización in vitro. Asimismo, desveló que el cantante le manifestó su deseo de tener únicamente un hijo varón con ella y que este sería su deseo, pues le gustaría tenerlo con ella.

Vanessa López lamenta haber justificado actitud violenta de Tomate Barraza

Como se recuerda, la modelo Vanessa López compartió en sus rede sociales en un tono de arrepentimiento un mensaje extenso en el que detalló otras ocasiones en las que Tomate Barraza había demostrado comportamientos agresivos con ella. En sus propias palabras: “Fue más allá al dañar mi puerta”, confesó. Reconoció que cedió a la manipulación de Barraza para mantenerse en silencio y defenderlo por temor a que perdiera su trabajo, como indicó al principio de su comunicado.

“No es la única ocasión en la que ha venido causando disturbios, siempre con actitudes agresivas que incluso resultaron en la rotura de una uña acrílica y en el daño a mi puerta. No puedo negar que, durante el tiempo en que él estaba soltero, su comportamiento era diferente”, dijo la modelo.