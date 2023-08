La Uchulú revela sentirse incómoda junto a Andrés Hurtado: “Me trata como a un animalito”

La Uchulú tilda a Ándres Hurtado de 'altanero'. (Composición: Infobae)

La popular influencer ‘La Uchulú’ dejó en claro su evidente incomodidad con los comentarios hechos por el presentador de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, Andrés Hurtado, durante su tiempo en el confesionario de ‘La Casa de Magaly’. Esto se deriva de las supuestas actitudes desfavorables por parte del comediante hacia ella, algo que ha llegado a ser insostenible para la joven. Incluso, no dudó en describir al padre de Jossety Hurtado como alguien “altanero”.

En ese contexto, La Uchulú impactó con sus declaraciones para el reality de convivencia al expresar que experimenta malestar debido a la manera en que el comediante la trata, ya que lo hace de una forma que la hace sentir como si fuera un animal.

Según la joven, el famoso ‘Chibolín’ hizo público lo mencionado anteriormente frente a todos sus compañeros de reality que ella es la ‘sirvienta de la casa’, un comentario que la molestó profundamente y no dudó en expresar su indignación durante el programa.

“Ese señor es muy altanero. Me trata como si fuera a un animalito. Me dice ´ven acá´ y luego está susurrando ´ella es la chacha de la casa´. Yo puedo unirme a la chacota un ratito, pero a cada rato ya cansa”, reveló la exintegrante de ‘El Reventonazo de la Chola’.

En el video, se puede ver a la influencer siendo llamada por el comediante artista, al mismo tiempo que le comenta a Alfredo Benavides que “ella es como mi mascota”. En ese momento, el presentador le entrega una hamburguesa a la joven, mientras los otros integrantes observan y hacen comentarios.

Incluso, Carlos Cacho junto a Samahara Lobatón y Fiorella Retiz comienzan a reírse por los comentarios de Hurtado, pero luego él les menciona que se están excediendo, en clara referencia a la incomodidad de la influencer. La escena termina cuando todos los miembros del grupo se levantan y se dirigen a ver los cuartos que les corresponden.

Carlos Cacho le reclama a ‘La Uchulú’ por comer hamburguesa dentro del cuarto

Por otro lado, Carlos Cacho también presentó uno de sus primeros desacuerdos en ‘La Casa de Magaly’, dirigiendo sus críticas hacia ‘La Uchulú’. Según el famoso maquillador, le resultó insoportable verla ingresar con comida a la habitación que ambos comparten en el lugar.

“Bebita no te puedes pasear con comida por toda la casa. No me gusta el cuarto con olor a comida. Come en el comedor donde lo hace la gente. No se come en la habitación, mamita linda. ¡Por favor!”, se le escucha decir.

¿Quiénes son los 11 integrantes de ‘La Casa de Magaly’?

El reality de convivencia ‘La Casa de Magaly’ hizo su debut el martes 15 de agosto a través de la señal de ATV. En el más reciente episodio de Magaly TV La Firme, su presentadora, Magaly Medina, expresó un gran entusiasmo por esta tercera temporada después de 12 años y presentó a los nuevos participantes del concurso de telerrealidad.

En este contexto, el lanzamiento del destacado programa de convivencia transcurrió en menos de treinta minutos, durante los cuales se introdujeron a los 11 concursantes que serán parte de esta edición que generará muchas conversaciones. Aunque en este primer episodio se revelaron solamente seis de ellos, será el 16 de agosto, en el próximo episodio, cuando los concursantes restantes hagan su aparición.