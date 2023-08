Nicola Porcella regresó a Perú y este es el motivo de su llegada

Nicola Porcella llegó a Lima y este sería el motivo de su llegada. Instagram.

Luego de su exitosa participación en ‘La Casa de los Famosos México’, Nicola Porcella nuevamente se encuentra en el Perú, pero su estadía sería por un corto tiempo porque tiene una gira que tiene que cumplir por México y Estados Unidos.

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ anunció su llegada mediante las historias de su cuenta de Instagram y sorprendió a todos sus fanáticos peruanos, quienes no lo esperaban hasta terminar sus compromisos laborales en el país azteca.

Resulta que, Nicola Porcella decidió regresar a Lima porque tiene un fuerte motivo para hacerlo. Mediante un video contó a todos sus seguidores que llegó para sorprender a su mamá en el día de su cumpleaños, pero advirtió que será por corto tiempo.

“Home sweet home, ya estoy en mi casa... he venido a Lima. Hoy es cumpleaños de mi mamá, la vine a sorprender, en un ratito le voy a comprar su regalo. Esa es la razón por la que estoy en Lima”, explicó Porcella.

Además, indicó que le llena de mucha felicidad regresar a su casa y a su país, pero sabe que pronto tendrá que viajar nuevamente porque realizar sus presentaciones en diferentes ciudades de México.

“Estoy contento de estar de nuevo en mi casa por unos días, aunque sea. Me voy a dormir porque no he dormido nada en el vuelo. Quiero agradecer siempre por el apoyo, estoy muy feliz”, expresó.

La madre de Nicola Porcella, Fiorella Solimano, es una de las personas que más ha confiado en el modelo peruano y quien le dio mucha confianza para poder mostrar tal y como es dentro de ‘La Casa de los Famosos’, a pesar de que el peruano no tenía confianza de pasar la primera semana de competencia.

Además, la madre del exfutbolista lo visitó durante su permanencia en la residencia mexicana y le brindó mucha fortaleza para que pueda quedarse hasta el último día de la convivencia de la industria de Televisa.

Por otro lado, le comentó que se mantenga tranquilo y que no se preocupe por los gastos de la casa que tiene en Lima. Asimismo, le entregó un carta de su hijo Adriano, quien le comentaba que lo extrañaba mucho, pero que confiaba en que iba a ser el ganador.

El supuesto sueldo que recibía Nicola Porcella en ‘La Casa de los Famosos México’

Aunque el reality de Televisa llegó a su fin el pasado domingo 13 de agosto, este sigue siendo bastante comentado en las redes sociales. Ahora se ha filtrado el supuesto salario que recibía cada uno de sus integrantes de manera semanal.

De acuerdo a la cuenta de TikTok, Iboom16, Nicola Porcella no tenía un sueldo tan elevado, pero ganaba un poco más que su excompañera Wendy Guevara. El modelo peruano percibía más de cinco mil dólares y se quedó durante tres meses en ‘La Casa de los Famosos México’.

Conoce el supuesto salario de los integrantes de ‘La Casa de los Famosos México’

- Sergio Mayer: 250,000 MXN (14,487.72 dólares)

- ‘Poncho’ de Nigris: 220,000 MXN (12,749.2 dólares)

- Paul Stanley: 150,000 MXN (8,692.64 dólares)

Raquel Bigorra: 120,000 MXN (6,954.30 dólares)

- Apio Quijano: 120,000 MXN (6,954.30 dólares)

- Emilio Osorio: 120,000 MXN (6,954.30 dólares)

- Sofía Rivera Torres: 120,000 MXN (6,954.30 dólares)

- Mariana ‘Barby’ Juárez: 115,000 MXN (6,664.37 dólares)

- Marie Claire Harp: 115,000 MXN (6,664.37 dólares)

- Nicola Porcella: 100,000 MXN (5,795.12 dólares)

- Fernanda Quiroz, ‘Ferka’: 90,000 MXN (4,056.61 dólares)

- Jorge Losa: 80,000 MXN (4,636.88 dólares)

- Wendy Guevara: 70,000 MXN (4,216.49 dólares)

Tras su salida de reality mexicano, Nicola Porcella le anunció a sus fans que tomará varias medidas para tener contacto con ellos, como realizar transmisiones en vivo mediante su cuenta de Instagram y TikTok, además de buscar un departamento para vivir en ese país y recibir a su familia.

