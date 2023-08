El Gran Chef Famosos EN VIVO: minuto a minuto del reality de cocina del día de hoy viernes 18 de agosto

¿Quién fue el primer eliminado de la tercera temporada?

Pese a que se ganó el cariño del público y el jurado, su sazón no lo llevó a salvarse de la eliminación. Rocky Belmonte se convirtió en el primer participante en dejar la competencia. El jurado Javier Masías no pudo evitar quebrarse al saber que este personaje abandonaría el programa tan pronto.

En medio de aplausos, el cantante y conductor de televisión se despidió de sus compañeros, además indicó que no se encuentra apenado por tener que dejar este reality de cocina, pues sabía perfectamente que podía suceder, eso sí, anunció que se prepararía más para poder retornar en el repechaje.

“Yo ya soy un ganador. Esto continuará para mí en algún momento. Vamos a ver qué pasa. Me voy feliz y contento. Gracias por la oportunidad. Me voy a ir, pero pronto volveré. Esto no termina aquí”, advirtió.