El frenético festejo de Tiago Nunes en el agónico gol de Nilson Loyola en Sporting Cristal vs Atlético Grau

El lateral le dio a victoria a los 'celestes' por Torneo Clausura. (Video: Liga 1 Max)

Este jueves 17 de agosto, Sporting Cristal obtuvo un triunfo trascendental en la lucha por conseguir el Torneo Clausura 2023, pues ganó de manera agónica a Atlético Grau de Piura en el estadio Municipal de Bernal, en un encuentro válido por la octava fecha.

Cuando transcurría el último minuto añadido, exactamente los 90+5′, de la contienda, el volante Martín Távara colocó una excelsa pelota en el área del ‘patrimonio de Piura’, que fue aprovechado por el carrilero izquierdo Nilson Loyola, quien con un extraño remate mandó el esférico dentro de la red del arco defendido por el golero Raúl Fernández.

La conquista del lateral generó el frenesí total de la delegación ‘bajopontina’, pues no solo sus compañeros salieron corriendo detrás suyo, sino que el comando técnico hizo lo mismo. El estratega brasileño Tiago Nunes no pudo contener la emoción y emprendió carrera hacia la zona de festejo.

Una vez junto a sus dirigidos y colaboradores, el entrenador de 43 años comenzó a saltar de manera incontenible mientras gritaba el gol. El campeón de Copa Sudamericana con Athletico Paranaense mantenía abrazado al centrocampista Adrián Ascues y a uno de los integrantes de su grupo de trabajo.

Una vez acabada la celebración grupal y ya reanudado el juego, las cámaras de la compañía encargada de la transmisión del compromiso mostraron nuevamente al ‘carioca’, quien ya lucía calmado, pero caminando de un lado a otro esperando la finalización de la contienda. Finalmente, el árbitro Bruno Pérez dio por concluido el emocionante partido a los 90+7′.

Sporting Cristal es el nuevo líder del Torneo Clausura

Con el tanto de Nilson Loyola, quien había sido marginado por Tiago Nunes por nueve partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, no solo sumaron tres unidades, sino que desplazaron a Universitario de Deportes como puntero del Torneo Clausura. El ‘cervecero’ llegó a 21 puntos, mientras que la ‘U’ quedó con 20 después de su derrota con ADT en Tarma. En cuanto a la tabla acumulada, marcha segundo, a dos de Alianza Lima.

La justa deportiva no fue nada sencilla para la ‘fuerza vencedora’. Con el estreno en el banquillo local de Ángel Comizzo, los anfitriones salieron renovados y consiguieron adelantarse con dos golazos, uno de su mediapunta Joel López Pissano y el otro del artillero Neri Bandiera. Con un 2-0 en contra se marcharon al entretiempo y en la etapa complementaria consiguieron dar vuelta por intemedio de Nilson Loyola, así como los atacantes Joao Grimaldo y Washington Corozo.

El equipo de Tiago Nunes remontó 3-2 a los piuranos fuera de casa por Torneo Clausura. (Video: Liga 1 Max)

Declaraciones de Tiago Nunes tras el Cristal vs Atlético Grau

Una vez culminado el cotejo, el entrenador de Sporting Cristal brindó la habitual conferencia de prensa y uno de los puntos más importantes que tocó Tiago Nunes fue el poco lapso de descanso que tendrá su plantel de cara a la fecha 10, mencionando que el domingo 20 de agosto volverá a jugar, esta vez contra Deportivo Municipal en el estadio Iván Elías Moreno.

“Un equipo que está peleando por el título, que está peleando punto a punto con otros equipos duros, duros, difíciles, no puede jugar en 48 horas, perdón, pero no puede. Tiene que tener un poco más de tiempo de recuperación, no hay por qué tener un partido 48 horas después. Hemos jugado jueves, y con la situación que hemos pasado (imposibilidad para aterrizar en Piura por trabajos en el aeropuerto), tenemos que jugar domingo”, indicó.

Además, hizo pública su molestia porque la FPF y los organizadores del campeonato no hicieron caso a sus solicitudes para reprogramar los partidos. Finalmente, mencionó que la ‘academia’ llegará descansada para el choque de este fin de semana, pues en la octava jornada no jugó, ya que se le suspendió la licencia y en la novena no estaba programado, según el fixture ya establecido.

“La Liga, la Federación, no tuvieron la sensibilidad de atender o aceptar nuestro pedido, de jugar los lunes o martes para tener un poco más de condiciones de pelear por este partido. Nos toca jugar contra ‘Muni’, un partido difícil, porque al no jugar esta semana está descansado”.