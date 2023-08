Waldir Sáenz y Gonzalo Núñez protagonizaron tenso debate por el nivel de Hernán Barcos y Aldair Rodríguez en Alianza Lima

El tenso debate entre Waldir Sáenz y Gonzalo Núñez por el nivel de Hernán Barcos y Aldair Rodríguez. (A Presión)

Alianza Lima superó por la mínima diferencia a Sport Huancayo por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023. El delantero Hernán Barcos, que anotó el único gol del partido, salió lesionado a los 82 minutos luego de un choque contra un rival y encendió las alarmas en Matute.

A raíz de la dolencia del ‘Pirata’, se desató un tenso debate entre el exfutbolista Waldir Sáenz y el periodista Gonzalo Núñez en el último programa de Youtube llamado A Presión. La discusión se generó por el nivel del posible reemplazante del ‘nueve’, Aldair Rodríguez.

El conductor Peter Arévalo inició con el tema. “Si no juega Barcos, tiene que jugar Aldair, ¿Cuál es el problema?”. Ñúnez, rápidamente, intervino. “Hay una diferencia tremenda entre ambos”. Sáenz le contestó a su compañero. “No hay una diferencia tremenda porque si le pones la pelota a Aldair en el cuadro grande, la va a meter”.

El periodista dudó de la capacidad del atacante nacional. “No la mete”. ‘Wally’ lo contradijo y le propuso una apuesta. “La diferencia entre Barcos y Aldair es abismal, ¿Vas a decir que Aldair y Barcos son iguales? no seas pen...”, exclamó el comunicador.

Sáenz le consultó cuál es la desemejanza entre los dos integrantes del ‘equipo del pueblo’. “¿Por la edad? ¿Por la experiencia?”. Y recibió una contundente respuesta del excomentarista de América Televisión. “La técnica. Barcos, técnicamente, es diez veces mejor que Aldair”.

El máximo anotador de Alianza Lima recordó el pasado de Rodríguez en provincia y afirmó que no tuvo la oportunidad de ser centrodelantero en La Victoria. “Cómo va a ser malísimo como goleador si en Binacional hizo goles. Acá no ha jugado de ‘nueve’, lo tiene tapado Barcos y Sabbag”.

Minutos después, el debate subió de tono. “Chu... un h...., mucha h.... contigo. No ha jugado porque lo tiene tapado Barcos y Sabbag, no es porque el chico..”, manifestó Waldir. “Es la verdad y te duele. Cómo Aldair va a ser mejor que Barcos, no seas pen...”, respondió Núñez. “Entonces que te haga un hijo Barcos”, finalizó el exfutbolista.

Aldair Rodríguez y Hernán Barcos celebrando el gol de Alianza Lima ante Sport Huancayo.

¿La lesión de Barcos es de gravedad?

El ‘Pirata’ chocó con Víctor Balta y quedó adolorido, por ese motivo, el técnico Mauricio Larriera decidió cambiarlo por el joven Nicolás Amasifuen. El argentino, luego del encuentro, habló con la prensa en la zona mixta del estadio Alejandro Villanueva y se refirió a su posible lesión.

“Un golpe normal, me va a doler un par de días pero nada de gravedad”, fue lo que dijo Barcos, aclarando que no se perderá el partido por la fecha 10 ante Cienciano. Lo más probable es que el experimentado jugador comande el ataque en Cusco y Aldair Rodríguez espere su oportunidad desde el banquillo.

Posición de Alianza Lima en el Clausura y Acumulado

Los ‘blanquiazules’ superaron a Sport Huancayo y acortaron su distancia del líder y clásico rival, Universitario, en la tabla del Torneo Clausura. Actualmente se ubican en la quinta posición con 16 unidades, a cuatro de los ‘cremas’.

Por otro lado, con la derrota de la ‘U’ ante ADT en la altura de Tarma, Alianza volvió a tomar su distancia en el Acumulado. Pasó de tener una ventaja de un punto a cuatro puntos. Su posición será importante pensando en los play offs del campeonato peruano.

Próximo partido de Alianza

El equipo de Mauricio Larriera volverá a viajar a Cusco para enfrentar a Cienciano. Este duelo se llevará a cabo el domingo 20 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Su rival de turno viene de caer 2-0 ante Unión Comercio en Tarapoto.