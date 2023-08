Melissa Loza se enfrenta a Patricio Parodi: “El ego no es bueno, hay que pisar tierra”

En la última edición de Esto es Guerra, 16 de agosto, Melissa Loza y Patricio Parodi tuvieron un fuerte altercado. La modelo indicó que el novio de Luciana Fuster no se refirió bien de ella y de sus compañeras que estaban en sentencia.

Te puede interesar: Natalia Salas dedica la final de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ a su hijo: “Leandro gané”

Para Melissa Paredes, Patricio Parodi está actuando mal cegado por su ego. Ella defendió sus habilidades en el programa y la razón de por qué es considerada como una de las más fuertes.

“Desde el día de ayer te estás expresando muy mal, de mí y de todas mis compañeras que estuvimos con el uniforme blanco en sentencia. Menospreciando a muchos y subestimando a muchas. Parece que no has aprendido, yo considero que Paloma es una de las mejores también, por eso no podemos estar en el mismo equipo. Pero tus formas de expresarte.”, indicó Melissa ante los cuestionamientos de Parodi.

Te puede interesar: Mánager de Nicola Porcella en desacuerdo con la repartición del premio de ‘La Casa de los Famosos México’

“No voy a desglosar las cosas que dijiste, porque para mí, dijiste muchas cosas que estuvieron fuera de lugar. Respecto mucho la forma de pensar de los demás, estoy dando mi opinión, y tienes que respetarla”, continuó la influencer, mientras Patricio seguía preguntando qué había dicho y que aclare a qué comentarios se refería.

“No tengo nada más que decir porque soy una dama”, terminó la modelo cediendo el micrófono a otra persona. Sin embargo, Patricio continuó y dijo que la popular ‘Diosa’ estaba diciendo “cosas sin fundamento”.

Melissa Losa no toleró estas palabras y regresó para darle el vuelto a chico reality. “Realmente te has vuelto una persona con mucho ego, hay que pisar un poco tierra. El ego no es bueno, amigo”, sentenció la integrante de Esto es Guerra, que optó por no responder más.

Patricio Parodi, por su lado, preguntaba una y otra vez qué había dicho y que quería saber en qué la había ofendido.

Melissa Loza se enfrentó a Patricio Parodi. IG Melissa Loza/ IG Patricio Parodi

Karen Dejo también encaró a Patricio Parodi

Sin embargo, no fue la única guerrera que se enfrentó a Patricio Parodi. Previo a su discusión con Melissa Loza, Karen Dejo lo encargó por lanzar un comentario desafortunado a Rafael Cardozo.

Te puede interesar: Nicola Porcella le pidió matrimonio a Wendy Guevara antes de la final de ‘La Casa de los Famosos México’

Todo sucedió cuando Patricio escogió a Onelia Molina para que sea parte de su equipo, por “sobresalir entre las cuatro chicas (Flor, Gabriela y Karen) que quedan”, que estaban esperando que sean elegidas por los demás equipos.

Es ahí cuando Patricio Parodi lanzó un comentario que terminó minimizando a las que no fueron elegidas. Le dijo a Rafael Cardozo en son de burla: “Como no hay, te vas a quedar con lo que te toca. Lo que hay es lo que te toca”.

Karen Dejo no tomó a bien estas palabras y reprochó su actitud. Sin embargo, Patricio Parodi indicó que ella había entendido mal. Al escuchar esto, Melissa Loza tomó el micrófono y le indicó que el ego le está haciendo mal.