Brunella Horna se equivocó, tiene 5 meses de embarazo: “Mil disculpas, es que mi doctor me habla en semanas”

Brunella Horna sorprendió este jueves 17 de agosto al hacer un inesperado anuncio. No tenía seis meses de gestación, sino cinco, dejando boquiabiertos a sus compañeros de conducción. En medio de una risa nerviosa, la rubia hizo del comunicado, pidiendo disculpas por su anterior afirmación.

Te puede interesar: Brunella Horna será madre de un varoncito: ‘América Hoy’ hizo la revelación del sexo en vivo

Recordemos que el pasado lunes 14 de agosto, Brunella Horna regresó a América Hoy. Entre bombos y platillos, la esposa de Richard Acuña hizo su gran entrada, mostrando su pronunciada barriguita. Asimismo, aseguró que tenía seis meses.

Días después, la animadora indicó que no era así, que se confundió porque el doctor le habló de semanas. “Le pido disculpas a todos en casa, pero tengo 5 meses, 5 meses y medio. Me confundí porque el doctor siempre me habla en semanas. Entonces, yo tengo 24 semanas y yo pensaba que eran tengo seis meses”, explicó la conductora.

Te puede interesar: Brunella Horna regresa a ‘América Hoy’ para hablar por primera vez de su embarazo

Por su parte, Edson no dudó en consultarle si se casó embarazada, a lo que ella de inmediato dijo que no es así. Ethel Pozo también expresó su sorpresa y preguntó, quién puede confundirse con ese tipo de información. “Por Dios, este es titular”, acotó el popular Giselo entre risas.

No contento con las bromas que lanzaba durante este anuncio de Brunella, Edson se acercó a la rubia para tocarle la barriguita, para verificar que en efecto estaba embarazada.

Brunella Horna cuenta que tiene 5 meses, no 6. América Hoy

¿Por qué se confundió Brunella Horna?

El tiempo de gestación se mide en semanas, desde el primer día del último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha actual. Un embarazo normal puede ir desde 38 a 42 semanas. En el caso de Brunella Horna, tiene una gestación de 24 semanas, y no es relacionado con el tiempo de concepción del bebé.

Te puede interesar: Brunella Horna mostró sus 6 meses de embarazo en ‘América Hoy’ y reveló entre lágrimas la razón de su silencio

Todo indica que la conductora de TV confundió estas líneas de tiempo. Realmente la fecha de concepción suele ser unos 10 a 20 días aproximadamente desde la última menstruación. Todo depende de la duración del ciclo de cada mujer. Muchas parejas suelen confundirse con estas fechas y piensan que el embarazo tiene menos semanas de gestación.

Brunella Horna contó detalles de su embarazo. (IG/Brunella Horna)

¿Por qué Brunella Horna evitó hablar de su embarazo cuando salió de ‘América Hoy’?

Brunella Horna contó en el programa de Ethel Pozo y Janet Barboza que la verdadera razón es que su estado fue bastante delicado, tuvo amenazas de aborto durante los cuatro primeros meses.

“Yo tuve un descanso absoluto, me prohibieron hasta ir al baño. He sangrado 4 meses y medio, con mucho dolor, como mamá primeriza no sabía. Yo pensaba hacer una vida normal, pero lamentablemente no pude los primeros meses, es por eso que me retiro”, explicó.

Asimismo, indicó que siempre cuidó su salud, pero cuando creía que ya estaba mejor, recaía. “Yo no tengo ninguna enfermedad, pero así me tocó, hay que hacer caso al médico”, resaltó.

La conductora de TV pidió disculpas a sus compañeros, pues sabe que fueron presa de críticas por no hablar de su embarazo, pese a que éste ya era un secreto a voces.

“Tengo 6 meses, cumplo los lunes, tengo 24 semanas. Fue un bebé muy soñado, muy esperado. Yo no salía embarazada rápido. Los tiempos de Dios son perfectos, llegó en el momento perfecto a nuestras vidas”, indicó Brunella Horna en ese entonces, antes de darse cuenta de su confusión respecto a las fechas.