Youna publicó un curioso video donde aparece pareja se está dando un beso, luego que Samahara Lobatón confirmó su relación Bryan Torres. Instagram.

Yonathan Horna más conocido como Youna no deja de enviar indirectas a su expareja Samahara Lobatón. Esta vez publicó un llamativo video donde aparece un joven con características muy parecidas a él, besando a un rubia señorita. Esto luego de que, precisamente, Samahara Lobatón compartió una romántica foto con Bryan Torres, amigo íntimo de Jefferson farfán.

Resulta que el joven barbero se animó en responder a las curiosidades de sus seguidores en su cuenta de Instagram y unos de ellos le consultó cuando iba a tener un saliente, a lo que Youna creyó oportuno publicar un video, donde aparece una pareja besándose en la cocina de un departamento.

Todo indica que la expareja de Samahara Lobatón estaría dispuesto a olvidar a la polémica influencer y quiere darse una nueva oportunidad en el amor, pero con una mujer físicamente muy distinta a la hija de Melissa Klug.

“¿Ya hay saliente?”, le consultó un usuario y Horna Feijoo respondió inmediatamente “No, hasta que llegue una así”, demostrando que ya olvidó a la madre de su hija.

Youna olvida a Samahara Lobatón y publica un video donde estaría besando a otra chica. Instagram.

Samahara Lobatón busca asesoría legal para enfrentar disputa contra Youna

Samahara Lobatón y Youna vienen enfrentándose diariamente desde que se separaron, luego que la peruana regresó regresar a su país natal con su pequeña niña y el joven barbero se quedó en Estados Unidos para continuar trabajando.

Sin embargo, cuando Samahara llegó a Lima, salió a los medios de comunicación a acusar a su expareja de no enviar la manutención completa de su pequeña y agredirla verbalmente mediante mensajes y audios a sus redes sociales.

“Youna, sabes que tienes que pasar 550 (dólares), es para tu hija, no para mí. ¿Qué te pasa? Quieres pagar mil soles para la leche, comida, casa, agua, luz, lonchera, nana y recreación. Tú quedaste con mi mamá de que era 550″, se puede leer en los mensajes que difundió el programa Magaly TV La Firme.

Samahara Lobatón inicia proceso legal contra Youna. (Composición: Infobae)

En más de una ocasión, la expareja se ha enfrentado en televisión nacional e incluso han sacado pruebas uno en contra del otro. Y debido a que no han llegado a un acuerdo, Samahara Lobatón buscó asesoría legal con el abogado Wilmer Arica, quien ha sido representante legal de otras personalidades como Melissa Paredes o Andrea San Martín.

“Debido a la situación que vengo atravesando con el padre de mi hija y a su negativa de llegar a un acuerdo armonioso sin intermediarios. Me he visto en la obligación de buscar asesoría legal en el estudio de abogados de Wilmer Arica para encontrar una solución legal en beneficio de mi hija en las vías correspondientes”, dice el post de Lobatón.

Samahara Lobatón y Bryan Torres confirman su relación con tierna foto @sam_lobaton_klug

Ante ello, Youna no se quedó tranquilo y se pronunció también en su cuenta de Instagram y de forma irónica indicó que los servicios del abogado de Lobatón serían producto de un canje. Además, el babero no de deja publicar las salidas que tiene los fines de semana y como pasas su días en New York, demostrando que continúa con su vida luego de terminar con la madre de su niña.

“Uno siempre se encuentra con cosas nuevas que la gente hace por dinero. Hasta canje de abogado. ¿Es en serio?”, escribió acompañado con emojis de risa, demostrando que toma de con sentido del humor que probablemente lo denuncien por pensión de alimentos.