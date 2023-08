Look de Milett Figueroa en evento de ‘Bailando 2023′ generó opiniones divididas: “Es vestido de boda”

Look de Milett Figueroa generó un debate en la TV argentina. LAM / América TV de Argentina

Milett Figueroa brilló en la gala de presentación de ‘Bailando 2023′, evento que se realizó en el Hipódromo de Palermo. La peruana lució un traje de la diseñadora Claudia Arce, el cual dividió a los panelistas del programa argentino LAM. Aunque a algunos presentadores les gustó el atuendo de la peruana, otros aseguraron que parecía un “vestido de novia”.

Este miércoles 16 de agosto, los conductores de LAM, anteriormente llamado ‘Los Ángeles de la Mañana’, opinaron sobre los outfits que lucieron las figuras del reality de baile de Marcelo Tinelli. Luego de hablar de ciertos artistas, le tocó el turno a Milett Figueroa.

“Es mi amiga peruana, es la Barbie Fitness. ¡Qué mona Milett! Me encanta a mí. Me gusta el maquillaje y el peinado, muy sutil”, expresó Flor de la V al ver las imágenes de ‘Milechi’ en la alfombra roja. Sin embargo, Fabián Medina Flores, experto en moda, no estuvo de acuerdo.

Milett Figueroa junto a Martín Salwe, su compañero en 'Bailando 2023, buscarán ganar el reality de baile de Argentina. Instagram/@elbailandooficial

“La señora (en referencia a la madre de Milett) es la madrina de la boda (risas). Ese vestido es de boda, de cumpleaños. No aplica ni para dama de honor. No llegó ni a finalistas de ‘Miss Algo’”, fueron sus duras palabras.

Los demás panelistas de LAM salieron en defensa de Milett Figueroa. “A mí me gusta, es muy linda”, “A mí también, la veo muy tranquila”, “Cuando ella vino dijo que había tenido un problema con el vestido y Claudia Arce la salvó”, comentaron los demás conductores de TV.

Milett Figueroa en la afolmbra roja de 'Bailando2023'. (LAM / América TV de Argentina)

¿Por qué Milett Figueroa es vinculada con Marcelo Tinelli?

Desde que Milett Figueroa llegó a Argentina, la modelo ha sido vinculada sentimentalmente con Marcelo Tinelli. Esto luego que, durante la alfombra roja de ‘Bailando 2023′, la popular ‘Milechi’ afirmó que encontraba “guapo y lindo” al presentador argentino.

Tinelli respondió a los elogios y aseguró que nuestra compatriota es poseedora de una gran belleza, la cual ha despertado envidias entre las concursantes de ‘Bailando 2023′. “Es lo más hermoso que apareció en este ‘Bailando 2023′. Perú, Milett, es divina. La gran enemiga de todas las demás”, mencionó.

“Es una bomba (mientras la señalaba). La que está al lado es mi suegra entonces. La mamá es la que está al lado, la que ha firmado. ¿Está soltera Milett? ¿sí? Ah, bueno”, añadió el argentino.

Marcello Tinelli habla de la belleza de Milett Figueroa. IG Marcelo Tinelli/ IG Milett Figueroa

Milett Figueroa gritó su soltería en Argentina

El pasado 14 de agosto, Milett Figueroa debutó por primera vez en la TV argentina, precisamente en el programa LAM. Allí la relacionaron con Marcelo Tinelli, Martín Salwe y hasta le preguntaron sobre su vínculo con Giacomo Bocchio, jurado de ‘El Gran Chef Famosos’. La excompetidora de ‘EEG’ aseguró que estaba soltera y libre de compromisos.

“No suelo hablar de mi vida privada, pero les contaré que hace cuatro años que no tengo pareja formal. Estoy conociéndome, preparándome, creo que es importante alimentarte en todas las áreas artísticas. No tengo un tipo de hombre. El amor es una sinergia, que dices: No sé qué tiene, pero algo me llama”, expresó la peruana.

Milett Figueroa es la nueva figura de 'Bailando 2023'. (Composición Infobae Perú)

Más adelante, la modelo peruana aseguró que, luego de mantener una relación amorosa con Patricio Quiñones, quien fue su pareja de baile en ‘El Gran Show’, ha aprendido a no mezclar trabajo con la vida personal. “Me enamoré ahí por el baile y por el día a día, pero ahora no quisiera repetir el plato. No es bueno mezclar, yo soy competitiva y disciplinada”, sentenció.