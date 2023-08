Gabriela Herrera y sus recomendaciones a Milett Figueroa para que triunfe en ‘Bailando 2023’

Gabriela Herrera apoya la participación de Milett Figueroa en 'Bailando 2023'. (Foto: Composición Infobae Perú - Instagram de Milett)

En la actualidad, Gabriela Herrera integra el reality de ‘Esto es Guerra’, donde de lunes a viernes compite con otros integrantes para dejar en alto al equipo que representa; sin embargo, antes de ser parte de este programa, ella brillaba en las pistas de baile.

Por este motivo, Infobae Perú conversó con ella para saber su percepción sobre el ingreso de Milett Figueroa a ‘Bailando 2023′, programa argentino de baile que será conducido por el mismo Marcelo Tinelli.

Gabriela Herrera confirmó que ha visto en anteriores oportunidades este programa, además de conocer de cerca el trabajo de la modelo peruana, a quien vio por primera vez en ‘El Gran Show’ de Gisela Valcárcel, cuando era parte del elenco de bailarines.

Gabriela Herrera, en la pista de baile del Valetodo Downtown. Foto: Paula Elizalde / Infobae.

“Ambas trabajamos juntas en ‘El Gran Show’ en el 2016′. En ese entonces, ella era la artista y yo era parte del elenco. La conocí ahí, es una chica súper hermosa, tiene una energía súper linda, tiene muchas cualidades para poder bailar, pues allá en Argentina la competencia es muy fuerte”, comentó.

La chica reality indicó que la competencia en ‘Bailando 2023’ será bastante fuerte, pues los bailarines de dicho país tienen mucha técnica, pero confía en que Milett Figueroa estará a la altura y dejará el nombre del Perú en alto.

“Siento que todas tienen técnica, todas tienen precisión, todas tienen estudio, creo que hasta la que menos se imaginan tienen baleta, entonces es como que todas son muy precisas allá, y bueno, yo sé que es una gran representante peruana, es muy linda, tiene soporte y nos deja bien a las peruanas”, indicó.

Cómo ver a Milett Figueroa en 'Bailando 2023'.

De otro lado, Gabriela Herrera se animó a darle algunas recomendaciones a Milett Figueroa en este nuevo reto, pues como bailarina profesional tiene bastante experiencia. Para empezar, le recomendó ensayar muchas horas, hasta perfeccionar la coreografía, además de confiar en ella misma, pues sabe que los nervios la pueden traicionar en cualquier momento.

“Ella tiene muchas cualidades, muchas capacidades para poder hacer una buena presentación, igual que se prepare muchísimo, que si tiene que ensayar 10 horas, que ensaye 12 para que pueda dar su mejor presentación allá. Sé que es complicado porque si aquí nomás la pista te pone nerviosa, allá en la de Tinelli es gigante, yo que he visto el concurso allá, he visto varias que son bien fuertes”, precisó.

Le gustaría ingresar a un reality de baile internacional

Gabriela Herrera confesó que ella ha visto en diferentes ocasiones el programa de Marcelo Tinelli, por lo que si en algún momento le llega la propuesta para integrar su reality de baile, ella no aceptaría de inmediato y no desaprovecharía la oportunidad que le dan, por lo que todo el día se la pasaría ensayando.

“La verdad, porque he visto varias que son muy fuertes, pero igual es un reto, un gran reto, que sí me encantaría tenerlo algún día, siento que no lo desaprovecharía para nada, porque sí, yo soy muy exigente con lo que hago y me encanta ensayar, pero no 10 horas, sino las 24 horas del día para que salga una buena presentación. Me conozco y sé que soy bien exigente conmigo y sí estaría ahí pendiente todos los días”, precisó.