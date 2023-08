Carlos Cacho ingresa a ‘La casa de Magaly’ con foto de Gisela Valcárcel y dice que la pondrá en el baño | Magaly TV La Firme

Fuertes declaraciones. Carlos Cacho hizo su anticipada entrada en el episodio inaugural de ‘La Casa de Magaly’, emitido el 15 de agosto por ATV. El renombrado maquillador llegó al recinto con su equipaje, listo para unirse a la convivencia junto a sus 11 compañeros en el reality presentado por Magaly Medina. Sin embargo, fue tomado por sorpresa al descubrir que el equipo de seguridad estaba esperando por él en la entrada.

Dicho personal asumió la tarea de inspeccionar meticulosamente las maletas de todos los participantes, bajo un riguroso protocolo que definía qué objetos podían ingresar y cuáles no. No obstante, algo capturó la atención de todos: el famoso maquillador había llevado consigo un gran póster de Gisela Valcárcel, la líder de GV Producciones.

Como se sabe, la popular ‘señito’ no es amiga, ni enemiga, de la conductora de Magaly TV La Firme. Por lo tanto, la imagen de la afamada rubia fue una sorpresa para el personal de seguridad. Esto llevó a que uno de los miembros del equipo de producción expresara su asombro al maquillador: “¿Tienes pensado colocarlo en tu habitación o no?”, planteando la pregunta de manera directa.

La respuesta de Carlos Cacho resultó aún más sorprendente que la imagen en sí, dejando a todos los presentes en ese instante asombrados. Sin titubear, el artista respondió con una pizca de humor que tenía la intención de ubicar la fotografía en un lugar especialmente reservado: “En el baño”, añadió el maquillador entre risas.

Aunque Carlos no ha insinuado ningún conflicto con Gisela, y de hecho la considera alguien especial, su respuesta ha causado sorpresa entre muchos. Cabe recordar que en el año 2018, Cacho reveló que no había olvidado haber sido reemplazado por el español Santi Lesmes en “El Artista del Año”.

Es importante señalar que el reconocido personaje desempeñó un papel fundamental como miembro del jurado en el reality durante un periodo extendido y recibió elogios por su participación. Sin embargo, la elección de Lesmes en ese momento no fue de su agrado.

“Cualquier cosa le hubiera perdonado a ella (Gisela), menos que me cambien por él, el innombrable (Santi Lesmes). A mí me parece increíble que él sea jurado”, expresó el maquillador en una entrevista para el programa de Laura Borlini en aquel momento.

En el 2022, el recordado jurado de ‘El Gran Show’, Carlos Cacho, fue consultado por la prensa si había sido convocado por Gisela Valcárcel para ‘La Gran Estrella’. Según el artista, en aquella oportunidad ni la producción ni la conductora se habían comunicado con él para poder estar presente.

“Estoy trabajando con mis salones y el tour de la belleza a nivel nacional, estoy full, ocupado. Si me preguntas por Gisela, no, nadie me ha llamado, igual la estoy esperando, me muero por verla, sí siempre estamos en comunicación y me encanta, le deseo toda la suerte del mundo y la gente la viene esperando de tiempo”, dijo en esa oportunidad a La República.

