Adulta mayor denunció maltrato de aerolínea: le impidieron viajar por exceso de peso en su equipaje

Una adulta mayor tenía que abordar uno de los vuelos de la empresa JetSmart para acudir a su cita médica en Lima. Sin embargo, el exceso de peso de su maleta ocasionó retrasos para no solo ella, sino también para otros pasajeros. De esta manera, la señora Rufina denuncia que fue maltratada por los trabajadores de esta aerolínea.

Los pasajeros grabaron esta situación cuando la señora era impedida de ingresar con sus cosas debido a que tenía que pagar S/7.30 adicional. Ante ello, una de las personas indicó que asumiría este cobro, pero no habría sido aceptado por los colaboradores que prohibieron el ingreso.

“Las trabajadoras dijeron que no que cada uno paga lo suyo”, señaló la adulta mayor para luego informarles que la puerta de embarque se cerró y no podían ingresar. Es así como en el material se escucha reclamar a los pasajeros ante la negativa de pago de los mismos trabajadores.

Esto provocó que perdieran el vuelo y generó molestia a las personas, quienes tuvieron que asumir la tarifa del nuevo pasaje.

Tenía cita médica

La señora Rufina menciona que les dijo a las trabajadoras de las citas médicas que tenían, pero no fueron tomadas en cuenta. Eran dos atenciones que estaban programadas y que se perdieron.

“Intenté entrar al avión, empujé la puerta y también me empujaron, pero nadie trata de levantarme. [...] Hablamos con el Policía y me dijo que me iban a reprogramar para el día siguiente”, afirmó.

Es así como sale del aeropuerto para ir a un hotel y quedarse durante un día, por lo que tuvo que pagar una estadía de S/100. No obstante, al regresar le informaron que no podrá subir al avión, por lo que no viajaría.

Pasajeros se molestaron

Los pasajeros mostraron su descontento porque los colaboradores no le permitieron hacerse cargo de este adicional. Según cuenta la adulta mayor, una persona indicó que lo pagaría con su tarjeta, pero no quisieron.

“Señorita, yo le he ofrecido pagarle, lo he grabado. Señora, yo le he ofrecido pagar los S/9.50 de la señora”, se escucha en el video.

En otro video también se visualizó como los trabajadores se posicionaron en la puerta para impedir el ingreso. Un incidente que no se habría otorgado soluciones por parte de JetSmart.

Persona no grata

Cuenta que luego le pidió a su hijo que le compre otro pasaje en la misma aerolínea, pero tampoco no le dejaron subir. Es ahí como se enteró de que había sido declarada como una persona no recibida por la aerolínea.

“No, no va a ir. No puede ir. Usted está vetada, no sé como me dijo. [Persona no grata] claro y además a dejar de que suba”, señaló.

Afirma que se arrodilló y les suplicó para que pueda ingresar, pero no sirvió de nada. También, relató que otra persona le ayudó sin tener resultados favorables, por lo que pidieron el libro de reclamaciones. “Nos dijeron que no nos van a dar”, añadió.

La persona de la tercera edad pidió que se pueda eliminar esta calificación a raíz que debe viajar al año para ser atendida y esto le perjudica al momento de adquirir pasajes.