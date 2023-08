Magaly Medina revela que Dayanita no era la chica del ampay que aparece besándose

Magaly Medina expone a Dayanita y afirma que no es la chica del ampay, besándose con un joven en San Juan de Lurigancho| Magaly TV La Firme

En la reciente edición del 14 de agosto de Magaly TV La Firme, su conductora Magaly Medina puso al descubierto que Dayanita no era la chica del ampay que aparece besándose en San Juan de Lurigancho junto a su mascota. Como se recuerda la cómica declaró a los ‘urracos’ que sí lo era y ‘que tenía una relación de un año con joven del beso’.

“La verdad no sé de qué me están hablando, yo estoy tranquila”, dijo en un inicio la primera actriz transgénero, para luego afirmar que estaba en una relación con el joven del ampay y dijo lo siguiente: “(¿Cuánto tiempo ya tienes con este chico?) Voy a llegar al año”, dijo Dayanita en respuesta a la consulta del periodista de Magaly Tv La Firme.

Ante ello, apareció el joven del video de nombre Johan, donde descarta conocer a Dayana y revela que la chica en el video viral es su actual pareja. Según Johan, su novia tiene un parecido con la actriz cómica e incluso tienen el mismo perro. Los auténticos implicados afirmaron que contactaron a la exintegrante de JB en ATV para confrontarla y pedirle que aclare la situación, ya que les estaría causando daño.

Dayanita cuenta que ya va a cumplir un año de relación con una persona que no es 'Topito'.

La actriz cómica afirmó recientemente en Magaly TV La Firme que era la persona en el ampay y que tenía una relación de un año con el hombre involucrado. No obstante, la verdadera pareja anunció su intención de enviar una carta notarial a la exintegrante de JB en ATV, sino se rectifica.

“Yo soy la persona de ese video. Salgo con mi pareja que es mi conviviente. Todo el problema que ocasionó un video. Este circuló y llegó a manos de ustedes (la producción), pensando que es esa chica (Dayanita). A ella también le voy a mandar una carta notarial, porque me está perjudicando a mí, a mi pareja”, expresó., dijo en un inicio el joven del clip viral al reportero de Magaly Medina.

“Pensando que es esa chica, esa travesti”, agregó el joven indignado. El periodista le consulta a que se debe que la actriz se haya adjudicado un video que no es protagonista. “Por qué Dayanita, cuando le enseñamos las imágenes, te reconoce y están un año de relación”, acotó. “A ella también le voy a mandar una carta notarial porque me está perjudicando, a mí me está perjudicando, a mi pareja, se está colgando un video que no es”, sostuvo.

Dayanita no era la chica del ampay que aparece besándose con un hombre en San Juan de Lurigancho. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina manda contundente mensaje a Dayanita

Por otro lado, Magaly Medina comentó que Dayanita ha mantenido una actitud problemática desde que dejó el programa JB en ATV y que ha desarrollado un comportamiento arrogante y que se cree superior. “La malcriada de Dayanita, ella sigue pisando huevos. Ella, desde que se fue de acá (ATV) porque la sacaron del elenco de JB, por sus constantes ‘berrinches’ porque sin duda alguna, como dijeron sus compañeros de JB en ATV, a ella se le subieron los humos y no se le han vuelto a bajar. Entonces ella cree que puede hacer lo que se le dé la gana”, sostuvo en un inicio Magaly Medina.

“Y como acá nosotros estamos descubriéndole todas sus cosas, la hemos criticado por ser alucinada, le hemos descubierto su romance con ‘topito’, hemos hablado con la esposa de ‘topito’, allá en el norte, la hemos apoyado en varias cosas. Entonces ella nos la tiene juradas”, acotó.

“Y cuándo puede aprovechar la oportunidad, ahora nos mintió al decirnos que era ella la que se besaba con un hombre en San Juan de Lurigancho. Se acuerdan de nuestro programa del día viernes, donde promocionamos que Dayanita se besaba con un hombre que no era ‘topito’. Bueno, la persona del video, no era Dayanita, eran otras personas extrañas al mundo del espectáculo. Ella tiene un aire a Dayanita, tiene igual un perro de la misma raza, pero son una pareja que nada tiene que ver con la farándula”, agrega.

Según el protagonista del video, Dayanita habría admitido a la pareja que mintió para molestar a Magaly y su equipo. “Es una pareja normal y nos llamaron para decirnos que Dayanita la habían llamado y que les había dicho que había mentido porque le gustaba fastidiarnos, que quería molestarnos, que irresponsable que puede ser, Dayanita sigue siendo una alucinada, que no ha cambiado en nada. Pero eso Dayanita en términos de carrera te va a pasar la factura”, sostuvo.