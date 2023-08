Leysi Suárez enfrentó a vecina de Jesús María por pasear a su perro sin bozal y se volvió viral

Leysi Suárez enfrentó a vecina de Jesús María por pasear a su perro sin bozal. TikTok/@ivannaval10

Leysi Suárez no deja de estar en boca de todos desde que Magaly Medina difundió un ampay de Jaime de la Torre, padre de su única hija, ingresando a un edificio con otra mujer. Recientemente, la bailarina se hizo viral en TikTok, pues una usuaria la grabó discutiendo con una vecina de Jesús María, quien sacó a pasear a su perro sin bozal.

Una internauta, identificada como @ivannaval10, grabó el preciso instante en el que la exintegrante de Alma Bella reclamaba a una mujer por pasear a su mascota sin bozal. Según se escucha en el video, el can llegó a morder a la hija de Leysi. Sin embargo, la dueña aseguró que el perro solo “rugió” frente a la menor.

“Oye, las personas que han estado acá lo han visto. Ahorita revisaré a mi hija porque ella (la dueña) se ha ido toda conchuda. Déjame, tengo todo el derecho de revisar a mi hija”, mencionó la actriz cómica mientras cargaba a su pequeña, que no dejó de llorar debido al tenso momento.

Leysi Suárez discutió con vecina de la Residencial San Felipe. TikTok/@ivannaval10

Por su parte, la acusada aseguró al personal del Serenazgo que Leysi Suárez la agredió físicamente al jalarle el cabello. También le pidió a los testigos que grabaran el momento, pues creía que la bailarina estaba mintiendo.

Vecina tildó de “malcriada” a Leysi Suárez

Una vecina del lugar, la misma que grabó las imágenes, no dudó en enfrentar a la locutora de radio La Karibeña. “Ya sabemos que eres Leysi, ella es una bailarina conocida. Esto puede salir en Amor y Fuego. Ella está haciendo un escándalo de más, el perro no le ha hecho nada, pero ella quiere decir que sí. Creo que está muy alborotada”, mencionó.

En otro momento, se acercó a la bailarina y la tildó de malcriada. “Tú no vives acá en la Residencial. Serás Leysi Suárez y todo lo que tú quieras, pero para mí no eres nadie. Deja de hacer escándalo en el lugar donde yo vivo. Tú no vives acá. Eres una bailarina conocida y ahora estarás en las plataformas. ¿Dónde está el arañazo y la mordedura? Piensa que como es Leysi Suárez, tenemos que (hacerle caso). ¡Para nada!”, dijo furiosa.

Por su parte, la exparticipante de ‘El Gran Show’ prefirió no avivar la pelea. “Está bien, señora. ¿Pero qué tiene? Yo no le estoy faltando el respeto, yo vivo acá. Usted no sabe cómo ha revolcado el perro a mi hija”, expresó para luego seguir hablando con el miembro del Serenazgo.

Video de Leysi Suárez discutiendo con vecinas de Jesús María se viralizó. TikTok/@ivannaval10

Usuarios apoyaron a Leysi Suárez

Tras la viralización del video en TikTok, los usuarios salieron a favor de Leysi Suárez, por lo que la vecina de Jesús María se vio en la obligación de desactivar los comentarios para evitar las críticas en su contra.

“Esta vez le doy la razón a Leysi Suárez”, “El parque no es de los vecinos, es de todos”, “La señora que graba dice que el perro no le hizo nada, o sea ¿tiene que hacerle algo para que reaccioné?”, “Yo me indignaría igual si se trata de mi hijo”, “Muy bien Leysi por defenderte, estás en tu derecho. No dejes que nadie te haga menos”, señalaron los internautas.