Hildebrandt recordó que López Aliaga quiso parecerse a Nayib Bukele, pero fracasó: “No pudo ni con el peaje”

Periodista César Hildebrandt cuestiona al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por no solucionar el tema de los peajes. Video: Christian Bustamante.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, está siendo muy criticado porque a nueve meses de iniciar su gestión no ha cumplido las principales promesas que lanzó cuando era candidato en el 2022. El periodista César Hildebrandt no podía quedar excluido entre quienes lo cuestionan.

En su tradicional podcast de todos los lunes, Hildebrandt recordó con ironía cuando López Aliaga trataba de mostrarse como alguien que podía imitar el estilo de gobernar del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pero al final fracasó en el intento porque ni siquiera pudo resolver el conflicto con los peajes.

“Yo recuerdo a López Aliaga con una suerte de compasión risueña, agridulce. Recuerdo cuando decía: ‘Lima, potencia mundial’. Hablaba de 10.000 motocicletas que cambiarían el escenario, se sentía Bukele, madre mía. Y, bueno, no pudo ni con el peaje porque la Constitución que él ama, la de Fujimori, no le permite hacer nada porque los contratos ley son ‘vacas sagradas’, no ‘chanchos sagrados’”, dijo.

En esa línea, el reconocido director del semanario Hildebrandt en sus Trece cuestionó al burgomaestre de Lima por tratar de vender una falsa ilusión de que acabará con los contratos de los peajes bajo una estrategia legal.

El burgomaestre de Lima prometió que eliminaría peajes en la Panamericana Sur y Norte. | Infobae Perú - Camila Calderón

“Mentiras. Es simplemente mentira, él no puede hacer nada, excepto someterse a las reglas que él mismo admira y usa en beneficio propio con sus empresas. Por donde se mire hace agua el Sr. López Aliaga”, refirió.

Finalmente, el autor de ‘Cambio de Palabras’ cuestionó que Lima haya caído en la tentación de elegir a un demagogo como alcalde que hasta el momento no muestra un plan para gobernar.

“Eso pasa cuando eliges a un demagogo, a un improvisado, sea de izquierda o sea de derecha. Elige a ‘Porky o elige a Castillo, ese es el resultado. Lima no tiene Gobierno, no tiene plan, Lima no ha mejora en nada, al contrario, ha empeorado”, enfatizó Hildebrandt.

Reaparición

El alcalde López Aliaga volvió a mostrarse en público el viernes pasado tras dos semanas sin tener noticias de él. Precisamente, este periodo coincide con la promesa incumplida de tomar los peajes de Rutas de Lima.

Rafael López Aliaga reaparece y señala que estas dos semanas de ausencia fueron de reflexión. Municipalidad de Lima

Nuevamente, la autoridad edil indicó que le “dolía” que la corrupción avanzará. Además, volvió a responsabilizar de todo a la administración de la exalcaldesa Susana Villarán por no resolver los contratos de los peajes.

Señaló que en el contrato hay cláusulas corruptas y el fin de cobro también es corrupto. “Yo no llamo a esto rutas de Lima, sino Ratas de Lima”, anotó López Aliaga contra la empresa a la que acusó de tener nexos con la constructora brasileña Odebrecht.

“Está la justicia del fuero penal para que de una vez pongan orden”, dijo el líder de Renovación Popular que no descartó el escenario de recurrir medidas legales. En esa línea, mencionó también que con la anuencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), le hizo una oferta a la concesionaria para que pueda retirarse de los peajes, pero el grupo empresarial no aceptó.

Hay que señalar que desde el MEF han aclarado que no darán ningún financiamiento a la Municipalidad de Lima para pagarle a Rutas de Lima y anular de los peajes.

Alex Contreras, ministro de Economía y Finanzas

“El MEF no dará financiamiento a la MML. Parece que no ha sido claro o ha llegado un mensaje ambiguo. El MEF no dará financiamiento, lo que hemos buscado es un acercamiento entre las partes”, declaró el ministro Álex Contreras en diálogo con Exitosa Radio.

Contreras Miranda descartó tajantemente que el MEF le preste dinero a la comuna capitalina para que esta pague una cuantiosa suma de dinero a Brookfield.

“Si se invierte en un país, se espera que el Estado cumpla con los contratos, que cumpla con su palabra. Si un país no cumple con su palabra, no es serio y, al no serlo, da señales muy malas. Con los equipos técnicos del MEF tratamos de buscar este acercamiento”, sostuvo